'45 sin despidos' plantea nuevas acciones en Cádiz por la situación de los militares temporales

Las conclusiones que, tras casi dos años después, ha cerrado la subcomisión sobre el régimen profesional de los militares de las Fuerzas Armadas no ha cumplido las expectativas de asociaciones militares. El informe no recoge sus reivindicaciones “básicas”, han apuntado desde ‘45 sin despidos’, como son la reincorporaciones de los militares no permanentes que tienen que salir al cumplir los 45 años de edad, como recoge la ley de 2006, y “sentencia la perpetuidad de la temporalidad y la segregación entre militares profesionales”, según han lamentado en un comunicado. El colectivo plantea ya movilizaciones en San Fernando y Cádiz este jueves, cuando el informe se aprobará en la Comisión de Defensa, ya que recuerdan, la provincia es de las más afectadas por estas salidas.

Tampoco ha tenido el visto bueno de todos los grupos que forman esa subcomisión y llega sin consenso. El dictamen ha sido apoyado por PSOE y PP, además de PNV y UPN; mientras que ha recibido el voto en contra de Unidos Podemos y Ciudadanos, que presentarán enmiendas. De hecho, los diputados por Cádiz , Juan Antonio Delgado (Podemos) y Javier Cano (Ciudadanos) han expuesto su rechazo a este acuerdo entre socialistas y populares, que no reconoce “el incumplimiento” de la Ley de Tropa y Marinería de 2006, sobre todo en cuanto a acciones de formación para facilitar su reincorporación en el mundo laboral.

Javier Cano (Cs) "No reconocen el incumplimiento de la ley de tropa y marinería de 2006 y no contemplan la reincorporación de los militares temporales"

De esta manera, el informe no plantea compensar a los afectados, es decir, la reincorporación de los militares temporales. Según explica Cano, “miran para otro lado cuando se les dice que no se ha hecho nada hasta 2017” en cuanto a estas acciones de formación. “No reconocen el error y por tanto no aceptan su reincorporación”, lamenta el gaditano, que presentará enmiendas este jueves.

Por su parte, Delgado lamenta el “engaño” que ha significado la subcomisión, “porque todo va a seguir igual, no se avanza”. “Mientras se sigue con el drama y Cádiz es la provincia más afectadas de toda España en porcentajes”. A su juicio, no se dan soluciones reales al colectivo de militares temporales. Pese a que hace unos meses se aprobó una proposición no de ley ahora, añade, “el PSOE aparece con un documento pactado solo con el PP bajo el brazo”.

Durante los últimos años ya han sido más de 600 los militares que han finalizado su relación con las Fuerzas Armadas y han adquirido la figura de Reservistas de Especial Disponibilidad (RED), por la que deben reincorporarse a la milicia si son llamados a cambio de un sueldo mensual de 618 euros. Durante la próxima década se calcula que son unos 10.000 los militares que se irán sumando a esta situación, muchos de ellos gaditanos o destinados en Cádiz, según calculan las asociaciones de militares.

Juan Antonio Delgado (U. Podemos) "La subcomisión ha sido un engaño, todo va a seguir igual y mientras sigue el drama"

'45 sin despidos' lamenta que el informe salga adelante con los votos de “los padres” del problema y el “giro” de los socialistas al llegar al Gobierno de la nación. La asociación plantea actos reivindicativos en San Fernando, donde se concentraron hace unos meses, este jueves por la tarde y en Cádiz capital al día siguiente. “Hacemos un llamamiento a todos los militares profesionales de tropa y marinería a sumarse a este calendario de movilizaciones y a secundar cuantas medidas se propongan en próximas fechas”.

Por la subcomisión han pasado decenas de expertos en la materia, tanto de la administración pública como de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas o investigadores de centros nacionales e internacionales. Esas comparecencias finalizaron antes de verano y cada grupo parlamentario presentó sus conclusiones, con las que intentaron consensuar un texto final que aunara una visión unánime con recomendaciones para el Ministerio de Defensa.