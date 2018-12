Una bonita despedida para Alfonso Candón

El diputado del Partido Popular, Alfonso Candón, ha recibido el cariño de sus compañeros en su despedida del Congreso de los Diputados y sin duda ha sido el adiós de Alberto Rodríguez, diputado canario de Unidos Podemos, el que va a quedar para el recuerdo por lo insólito y bonito de su gesto. "Yo creo que no se ha visto nunca", ha manifestado el hoy el diputado portuense, que ha reconocido el día "fantástico" que personalmente vivió en la Cámara Alta.

Y es que el diputado canario no dudó en aprovechar su turno de intervención para decir que lo "van a echar de menos". "Creo que le voy a decir algo que es lo mejor que se le puede decir a alguien. Es usted una buena persona y la pone calidad humana a este sitio", manifestó Rodríguez. "Como queda grabado para la historia no sé si me voy a arrepentir pero creo que lo voy a decir y queda en el Diario de sesiones. Nunca pensé que le fuera decir esto a alguien de esta Cámara y menos a un diputado del Partido Popular".

El tweet del Fernando Navarro, diputado en este caso de Ciudadanos, ha hecho el resto, compartiendo un vídeo del momento que está dando vueltas por las redes sociales y los medios de comunicación.

Candón agradecía el gesto desde su escaño y hoy lo ha vuelto a hacer. "Sólo tengo palabras de agradecimiento. Alberto - con el que he compartido la Comisión de Trabajo y Seguridad Social- ha demostrado su calidad humana y que por encima de la ideología está la persona", ha afirmado, asegurando que va a recordar siempre el gesto "y que tiene un amigo en Cádiz y que puede venir cuando quiera".

El portuense, que será a partir de ahora parlamentario andaluz hizo el miércoles su ultima intervención en el Congreso, defendiendo una moción del grupo popular. Candón cree que con momentos así "hemos demostrado que podemos crear puentes y en mi despedida le he agradecido a todo el mundo el cariño y el respeto". De hecho, Candón se ha acordado también de diputados de otras formaciones y diputados por Cádiz.