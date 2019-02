Un Club ‘de pega’

Emular a las grandes estrellas del deporte, especialmente del fútbol, es uno de los juegos más habituales entre los pequeños y pequeñas que forman parte de muchas de las escuelas deportivas que existen en la provincia. Lo hacen en el terreno de juego cuando celebran los goles al estilo de Cristiano, Messi o Ramos, y cuando lucen sus camisetas o se ponen al mando de un videojuego. También lo hicieron muchos de sus padres e incluso abuelos, aunque quizás entonces la tecnología era más primitiva y el entretenimiento futbolístico pasaba por las chapas y los álbumes de cromos de ‘La Liga’, que popularizó Panini.

Ahora, los niños y niñas integrantes del ‘Club Deportivo Sporting Puertorrealeña’ están viviendo esa experiencia en carne propia y no solo juegan a intercambiar las estampas sino que también las protagonizan.

Es la idea que ha tenido la directiva de un club que acaba de nacer tras la fusión de dos entidades: el ‘Club Deportivo Puertorrealeña’ y el ‘Sporting de Puerto Real’. “Siempre estamos buscando cosas para que los niños se diviertan y participen, y de las muchas iniciativas que recibimos, ésta nos pareció muy original y consideramos que sería bien recibida por todos”, explica Manuel Millán, Tesorero de la entidad deportiva.

Y así ha sido. Prácticamente la totalidad de los jugadores de los 15 equipos del club (12 federados y 3 escuelas deportivas) forman parte del álbum. Alrededor de 200 niños y niñas. “Aunque es una empresa italiana la que se está encargando de todo, de elaborar las pegatinas y álbumes, organizar a todos los equipos para que cada niño se hiciese la foto fue una locura. En dos tardes las hicimos todas”, explican en el Club.

También complicado fue el trabajo de verificar que todos los equipos estuviesen correctos. “En el club nadie se llama Neymar o Ibrahimovic, pero tenemos muchos ‘Alvaritos’ y ‘Pacos’, y había que tener especial cuidado para que no se repitiesen jugadores que comparten el mimo nombre”.

Una vez con ese trabajo hecho llegaron los álbumes y las estampas, y comenzó el juego. El club regaló un álbum a cada niño y las pegatinas están a la venta en el bar del complejo deportivo Paco Gallego, en las oficinas del Club y tienen, además, un “equipo de comerciales” que se encargan de la venta directa: los monitores. “A ellos entregamos los sobres de estampitas porque son los que están más cerca de los niños y padres. Siempre, al empezar o finalizar el entrenamiento, suelen llevarse algunos sobres”, explican en el Club.

Como era de esperar, el primer objetivo no era completar el álbum sino que cada uno consiguiese su propio cromo. Así, la pregunta de “¿alguien tiene a mi hijo?” dejó de causar alarma entre los grupos de padres durante las tardes de entrenamiento. La expectación ha sido tal que en solo tres días lograron vender 1.200 sobres y tuvieron que hacer un pedido con otros 2.000 más, que con total probabilidad se repetirá dentro de unas semanas.

“Yo compré sobres al principio porque me hacía gracia que me tocase una estampita con mi hijo, por tenerla de recuerdo, pero al final nos hemos enganchado y te diría que tenemos más entretenimiento las madres que los niños. Todas las tardes de entrenamiento hay aquí un tráfico de pegatinas que, de algún modo, nos devuelve a la infancia”, explicaba la madre de uno de los jugadores.

Si en algo coinciden todos es que será un “bonito recuerdo” para cuando ellos crezcan. “Ya nos hubiese gustado a nosotros cuando éramos niños poder tener un álbum de cromos y salir en él como salía Mágico González o los futbolistas que nos gustaban”, apuntaba uno de los padres que sujetaba un taco de estampas en una mano, y una lista llena de números tachados en la otra. “Sí, yo también estoy picado con esto”, reconocía entre risas sin necesidad de que le preguntasen nada.

En el álbum hay fotografías de 199 jugadores y jugadoras, los monitores, delegados y fotos de grupo de todos los equipos, además del escudo del Sporting Puertorrealeña. En total, 252 estampas que conseguir. Una tranquilidad para el Club es que la empresa italiana con la que trabajan les da la posibilidad de comprar los cromos que falten para completar el álbum si alguien no consigue rellenarlo, e incluso de comprarlo con todas las pegatinas.

Esta original iniciativa, de momento, no va a tener continuidad. El Club no cree que vuelva a repetirlo en los próximos años. “Entendemos que no es para hacerlo todas las temporadas. Los niños empiezan con unos 3 años y se puede llevar 10 años en el club en equipos que se mantienen y apenas tienen cambios, por lo que sería muy repetitivo”.