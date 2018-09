Pablo Casado pide a EEUU que traslade la Sexta Flota desde Nápoles a Rota

Una de las ideas que lanzó el presidente nacional del PP, Pablo Casado, durante la conferencia dada ayer en Jerez fue que la Base de Rota albergue el cuartel general de la Sexta Flota de los Estados Unidos. El representante de los populares ya había planteado semanas atrás la posibilidad de proponer al Gobierno norteamericano el traslado de la sede permanente a las instalaciones roteñas pues entiende que reúne las condiciones idóneas para tal fin. "La Base de Rota es la instalación militar más competitiva de Europa", dijo.Actualmente el mando de las fuerzas que la 'Navy' tiene en el Mediterráneo se encuentra en Nápoles.

A su entender, el actual Gobierno italiano "da síntomas de no ser fiable" al estar gobernado "por populistas" por lo que entiende que es una oportunidad para que la Sexta Flota se lleve a Rota su sede operativa. Según Casado, con ello se podría cumplir además con la exigencia la OTAN de que en 2024 los países miembros destinen a defensa el 2% de su PIB (Producto Interior Bruto), un objetivo que ya España ha anunciado que no podrá alcanzar. "Con la Base de Rota tenemos la mejor capacidad y, además, no tendríamos que ampliar el presupuesto que exige la OTAN, además de lograr un mejor posicionamiento frente al terrorismo y la inmigración ilegal", dijo. También aseguró que España "es una potencia en albergar este tipo de contingentes" al haberse demostrado que es "un socio estratégico de primer orden".

Casado cree que la Base es "la instalación militar más competitiva de toda Europa"

Para el presidente del PP, trasladar la Sexta Flota a Rota supondría "tener una posición para nuestras propias vulnerabilidades de seguridad en nuestro propio territorio", además de un desarrollo económico para la provincia y Andalucía.

No fue el único planteamiento en materia ya que planteó que el mando África de Estados Unidos (Africom), tenga también sede en algún lugar de España como Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla. Hace unos años, Rota aspiró a obtener este mando pero finalmente Estados Unidos optó por Stuttgart (Alemania).

No obstante, y aunque el líder de los populares no hizo mención de ello, una propuesta de estas características requeriría de una modificación sustancial del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, el documento que regula el uso de las instalaciones militares de Rota y Morón que se suscribió en 1988 y que se ha modificado en tres ocasiones (la última en 2015). En él se establece el número y el operativo que puede desplegar el ejército norteamericano en suelo nacional pues no hay que olvidar que la Base roteña es española. En 2012, por ejemplo, se acordó que llegaran a la Base los cuatro destructores que forman parte del sistema de defensa contra misiles balísticos (el conocido como 'Escudo antimisiles').