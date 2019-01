Cádiz se consolida como destino gastronómico en el mercado nacional

La investigación, la innovación, el atrevimiento y, por encima de todo, el producto y el talento, han puesto a la provincia de Cádiz en el foco del mundo de la gastronomía a nivel nacional e internacional. No en vano, la última reseña publicada por el periódico The New York Times en la que se colocaba a Cádiz como uno de los destinos imprescindibles para visitar en este año 2019 hacía mención expresa a ese “renacer” culinario que se vive en la provincia.

La presencia en Madrid Fusión, donde la Diputación de Cádiz participa por primera vez, no hace sino reforzar la apuesta que desde las instituciones públicas y las empresas se está haciendo por posicionar a la provincia como uno de los referentes gastronómicos de España. Nombres como los de los chefs gaditanos con Estrella Michelin, Ángel León y Juan Luis Fernández, que serán protagonistas en esta cita la próxima semana, no han hecho sino engrandecer aún más el nombre de una tierra a la que ya todos miran en el sector por la calidad de sus vinos, sus quesos, sus conservas o el mundialmente apreciado atún de almadraba.

El congreso culinario, cuya 17 edición se celebrará del 28 al 30 de enero en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, contará en total con 107 ponentes, entre ellos los dos gaditanos. Juanlu Fernández, del restaurante LÚ Cocina y Alma, de Jerez, ofrecerá la ponencia ‘Salsas francesas que hablan andaluz’, el lunes 28 de enero de 18.20 a 18.55 horas; mientras que Ángel León, de Aponiente en El Puerto de Santa María, intervendrá un día más tarde de 10.35 a 11.10 horas con ‘Y olvida todo lo que sabes de la sal’.

Además, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación entregará en la feria la guía ‘Estrellas de la cocina gaditana’, con los productos más emblemáticos de la cocina provincial. Una selección en la que el periodista gastronómico Pepe Monforte ha incluido, entre otros, al pescado de estero, a los ostiones (comercializados en la actualidad como ostras rizadas), el bocinegro y los pescados de roca, los langostinos de Sanlúcar, el atún rojo, la mojama de Barbate, las ortiguillas, las algas y cómo no, el queso de cabra payoya y el retinto de La Janda, así como el aceite de la Sierra, los chicharrones, las frutas y las verduras de numerosos municipios. En el capítulo dulce, Monforte ha incluido algunos productos como los alfajores de Medina, el tocino de cielo y las japonesas del Campo de Gibraltar. Sólo un ejemplo de la treintena de productos que son seña de identidad y la mejor carta de presentación de la gastronomía gaditana. El Patronato, en convenio con la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía, ha editado 3.000 ejemplares de esta guía que se distribuirán en las ferias de gastronomía a las que acudirá el Patronato.

La gastronomía será uno de los grandes reclamos de la provincia en Fitur

Ya esta misma semana la gastronomía gaditana se va a presentar como uno de los grandes reclamos turísticos de la provincia con varias presentaciones y demostraciones culinarias en el transcurso de la principal feria del sector en el país, Fitur.

Estas citas suman activos a la apuesta global que desde el Patronato Provincial de Turismo se está realizando dentro del cada vez más importante sector del turismo gastronómico, con campañas como ‘Cádiz, a pedir de boca’ o participando en las más importantes ferias y foros provinciales y nacionales. En este sentido, cabe destacar la presencia en 2018 de la Diputación de Cádiz en la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad Salón de Gourmets de Madrid; el Congreso Gastronómico de Pamplona; Gustoko, en Bilbao; Alimentaria, en Barcelona; Vinoble, en Jerez; Salimat, en Pontevedra; o Gastronomika, en San Sebastián; entre otras.

De cara a este año, no sólo se volverá a repetir presencia en las principales citas de promoción culinaria del país, como el Salón de Gourmets, del 8 al 11 de abril en Madrid; Andalucía Sabor, que se celebrará del 23 al 25 de septiembre en Sevilla; y Gastronomika de San Sebastián, del 6 al 9 de octubre, sino que también se trabaja en acciones destinadas a la recepción de periodistas gastronómicos, blogueros e influencers que podrán conocer la oferta provincial in situ.

Cocineros gaditanos estarán presentes en Andalucía Sabor y Gastronómika, entre otras ferias gastronómicas

Además de esto, se potenciará la presencia y colaboración de la Diputación en distintas ferias que se celebrarán en la provincia a lo largo del año en convenio con los respectivos ayuntamientos. Así, se apoyarán la VII Feria del Espárrago de Alcalá del Valle; la III Feria del Cochino Ibérico de El Bosque; la Feria del Olivar y del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Sierra de Cádiz, Olivera 2019, en Olvera; la XI Feria del Queso Artesanal de Andalucía, en Villaluenga del Rosario; la V Feria de la Miel de la Sierra de Cádiz, en Prado del Rey; la III Feria del Langostino de Sanlúcar de Barrameda; o la Feria del Estero de San Fernando.

La Diputación también va a colaborar con la organización del Concurso Chef Sierra de Cádiz, que celebró su primera edición el pasado año, y con el Curso de Experto sobre Calidad Sensorial de la Gastronomía Gaditana desarrollado por la UCA.

Toda esta estrategia se completa con la inclusión de los atractivos de la cocina gaditana como elemento transversal en todas las acciones promocionales del Patronato, como elemento que suma alicientes al resto de segmentos turísticos: golf, congresos, sol y playa, ornitología, naturaleza, cultura y patrimonio, etc.