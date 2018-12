AMA Natura exige a la Junta la apertura de la vía Postuero-Cañuelo

La entidad conservacionista AMA Natura exige a la Junta de Andalucía la apertura de la vía pecuaria Postuero-Cañuelo para su uso público como así ha sido durante años. AMA Natura-Ecologistas en Acción ve inconcebible que la administración autonómica contravenga las leyes al no deslindar esta colada cuando asumió la propiedad de la finca La Morla, que la atraviesa, tras ejecutarse el embargo que pesaba sobre ella.

Los conservacionistas rechazan la “usurpación” del camino, que desde hace unos ocho años se encuentra cortado al paso por una cancela. Ángel Roldán, presidente de la entidad ecologista va más allá y explica que, incluso, no se ha querido reconocer a lo largo de los años esta vía porque “se ha hecho un uso propio” de la misma por antiguos guardas. “La Junta se escuda en que no transcurre por ahí la cañada cuando hay documentación de sobra, de los años 50, que así lo manifiesta”, sostiene. Así, que la organización dice que la Consejería de Medio Ambiente “está incumpliendo la ley” ya que cuando deslindó la finca no hizo lo propio con la vía pecuaria como es de obligado cumplimiento.

“La ley dice que si tienes una finca para registrarla y además hay una vía pecuaria, primero hay que deslindar ésta, marcar los márgenes por dónde pasa, para que conste y se le den las protecciones tanto nacionales como autonómicas que se contemplan. En su día no se hizo”, explica Roldán. También el Defensor de la Ciudadanía de Arcos tiene abierto un expediente para reclamar el uso público de este camino, que se cerró con una valla que impide el paso a senderistas o ganado. AMA Natura estudia recurrir ante los tribunales estos hechos. “Será un pronunciamiento favorable pero la sanción será económica y la pagaremos los propios ciudadanos. Si fueran ellos los que tuvieran que pagar de su bolsillo, eso estaría abierto desde hace mucho tiempo”, concluye Roldán.