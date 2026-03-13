Subida de precios: ¿bajada de impuestos?

La guerra de Irán está empezando a castigar con fuerza la economía familiar de los españoles. La subida del precio del petróleo se ha trasladado ya a las estaciones de servicio de todas las empresas suministradoras y se deja notar en los productos más básicos de la cesta de la compra, por el incremento de los costes de transporte y de los insumos más fundamentales. Esta realidad incide sobre una situación que ya se dejaba sentir con fuerza antes del estallido del conflicto. Por un lado, la economía española navegaba sobre unas buenas cifras de crecimiento del PIB y de mejora del mercado laboral. Pero, por otro, se estaba produciendo una pérdida progresiva del poder adquisitivo de los salarios, sobre todo en las clases más débiles, por el incremento constante de los precios, especialmente el de los alimentos. Todo hace suponer que esta tendencia se va a incrementar en los próximos meses por la inestabilidad internacional. Juan Roig, presidente de Mercadona, la principal cadena de supermercados de España, ha pedido al Gobierno que adopte medidas para hacer frente a este problema y ha abogado por le eliminación del IVA en alimentación mientras dure la guerra. La supresión total o parcial de ese impuesto es una medida que el Gobierno tendría que considerar y que podría tener sentido por el incremento de recaudación por parte del Estado que se ha producido en los últimos años debido a la buena marcha de la economía. Algo similar cabría aplicar a la enorme carga impositiva que soportan los combustibles. Se trataría de medidas excepcionales para una situación excepcional que va a incidir en la calidad de vida de muchos millones de españoles. El Gobierno no puede permitirse el lujo de permanecer pasivo ante una situación que ya está produciendo un deterioro real de las rentas. La política impositiva es el principal instrumento que tiene el Estado para paliar los efectos de crisis tan complicadas como la que ha creado la guerra en Oriente Próximo.