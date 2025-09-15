La sanidad en precampaña

La Sanidad será uno de los debates clave que se suscitarán una y otra vez en Andalucía hasta la celebración de las elecciones autonómicas, previstas para la primavera de 2026. El arranque parlamentario de la pasada semana así lo demuestra. Los partidos de la oposición, también en modo precampaña electoral, son conscientes de que, pese a los esfuerzos de la Junta, estamos ante una de las asignaturas pendientes en la gestión de Juanma Moreno. Y han fijado su objetivo. Al presidente andaluz tampoco debe extrañarle el posicionamiento. Él mismo cabalgó sobre los problemas asistenciales y el malestar de los usuarios y profesionales que causaron un gran desgaste a su predecesora Susana Díaz. Aunque por el momento asistimos a una discusión de trazo grueso. Un informe de agosto del Ministerio de Sanidad constata que por primera vez Andalucía supera la inversión media nacional por habitante en salud. 1.764 euros frente a los 1.757 en el computo de España. Por encima de Madrid y Cataluña. Más de 15.257 millones previstos para ese año que significan más de un 31% del presupuesto de la comunidad. Siete nuevos hospitales, cinco más de día, 19 nuevos centros de salud y 28.000 profesionales sanitarios más, según el balance del presidente de sus siete años. Pero los datos no sirven para compensar las graves listas de espera quirúrgicas, la evidente falta de camas en varias provincias o los recurrentes colapsos en determinadas urgencias. Ante ese realidad, la oposición recurre a un relato demagógico: el Gobierno andaluz quiere privatizar la sanidad y los 530 millones en conciertos privados serían la prueba. El envejecimiento de la población, el incremento de la demanda de servicios, el del gasto farmacéutico, la falta de médicos o la insuficiente política preventiva deberían centrar los análisis para afrontar con rigor el escenario. Una quimera. La sanidad andaluza se cuantifica sólo en votos.