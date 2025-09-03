Sánchez contra los jueces

La estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el cerco judicial al que está sometida su familia no es nuevo, pero el pasado lunes la volvió a mostrar en la entrevista que Televisión Española le realizó para inaugurar un curso político que se promete turbulento, con un Ejecutivo de inciertos apoyos parlamentarios y cuestiones sumamente candentes, empezando por la imposibilidad de dotar al país de unos Presupuestos Generales del Estado con los que intentar embridar los muchos problemas internos y externos de España. A la pregunta de la periodista Pepa Bueno sobre las imputaciones de su mujer, Begoña Díaz, y su hermano, David González, por malversación de fondos públicos y prevaricación y tráfico de influencias, respectivamente, el presidente respondió acudiendo, sin ningún tipo de rubor, al más elemental manual de populismo y cargando contra los “jueces que están haciendo política” y sometiendo a “pena de telediario” a sus familiares. Estos jueces desviados, por supuesto, son los que investigan el presunto comportamiento delictivo de los parientes de Sánchez, no los que indagan en otras tramas corruptas que sí benefician políticamente al presidente y líder socialista. Acusar de politización y lawfare a los jueces cuando sus investigaciones te perjudican es un síntoma evidente de populismo. Lo hemos visto con Trump o Maduro, por poner dos ejemplos de tendencias ideológicas muy distintas (en esto, como en otras tantas cosas, las diferencias entre derecha e izquierda son mínimas). Las políticas de Justicia del Gobierno a la vez están siendo sumamente polémicas, como denotan cuestiones como la resistencia decidida que levanta entre los jueces la llamada Ley Bolaños, la colonización del Tribunal Constitucional o el hecho de que Sánchez apoye a un fiscal general del Estado que no dimite pese a estar imputado, algo completamente insólito. Urge un giro que tenga como objetivo el respeto más absoluto a la independencia del Poder Judicial, algo que por ahora brilla por su ausencia.