Mercados alternativos para Andalucía

Los Estados Unidos de Donald Trump están dejando de ser un mercado estratégico para las exportaciones andaluzas. La aplicación de aranceles caprichosos por parte de la Administración norteamericana está dejando sentir sus efectos y lo hará en mucha mayor medida cuando entre en vigor la barrera del 30% que ya ha anunciado la Casa Blanca para el conjunto de la Unión Europea. Según los últimos datos conocidos, correspondientes a junio, las ventas andaluzas a EEUU se situaron en 205 millones de euros, un 40% menos que los casi 350 registrados en el mismo mes de 2024. No todo el decrecimiento hay que anotarlo a la nueva política comercial impuesta por Trump. La bajada de precios de exportaciones clave como los productos refinados del petróleo o el aceite de oliva también han dejado sentir su influencia. Pero esas mismas bajadas de precios no han afectado en la misma medida a otros mercados a los que llegan las ventas andaluzas. Consolidada esta tendencia, es evidente que Andalucía tendrá que dejar de considerar a ese país como un mercado con potencial de crecimiento. La obligación de las empresas andaluzas es reorientarse hacia otros que aporten lo que Estados Unidos quita y que incluso puedan suplirlo con ventaja, como es el caso de China. En esta política, las empresas tienen que estar acompañadas por la Junta, que es la que tiene los instrumentos adecuados de promoción exterior para hacerlo posible. Los contactos establecidos desde la Presidencia del Gobierno andaluz con las autoridades chinas son una línea de actuación en la que hay que insistir dadas las características del mercado asiático. Pero no conviene olvidar otras zonas, como la América de habla hispana o el norte de África, que han sido siempre estratégicas para España. Si la cuestión se gestiona con espíritu empresarial y apoyo político, las exportaciones andaluzas no deben resentirse por la errática política que se ha adueñado de la primera potencia mundial.