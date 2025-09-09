China muestra hacia dónde va el mundo

Por si quedaba alguna duda de hacia dónde camina el mundo, la demostración de fuerza, militar y política realizada por China la semana pasada y el tono empleado por el presidente de Estados Unidos en su respuesta dibujan un panorama que no invita a la tranquilidad y que adquiere perfiles más duros conforme pasan los meses. Xi Jinping ha reunido a una veintena de jefes de Estado sobre los que ejerce ya una clara posición de liderazgo estratégico, político y económico y con el espectacular desfile celebrado en Pekín ha demostrado que encabeza una fortaleza militar capaz de dar respuesta a cualquier desafío. Por su parte, Donald Trump, con el aparente infantilismo que trasluce de muchas de sus decisiones, ha respondido enviando un claro mensaje: le ha cambiado el nombre al Departamento de Defensa por Departamento de la Guerra. Las piezas están colocadas en el tablero. Asistimos a una pugna por la hegemonía mundial entre dos grandes potencias que se reparten el mundo en esferas de influencia. La guerra de Ucrania, y su cada vez menos incierto resultado, o los planes de Trump y Netanyahu para reconfigurar el mapa de Oriente Próximo son los primeros escenarios en los que los nuevos pulsos se están desarrollando. Pero nadie duda de que esto es solo el comienzo de una escalada que nadie sabe dónde puede terminar. Ya hay consecuencias económicas y políticas, como los cambios en el comercio mundial por los aranceles o la evidente deriva autoritaria que se está produciendo en Estados Unidos. Solo queda una cosa clara: hay un nuevo orden mundial en el que los equilibrios surgidos de la Guerra Fría ya no valen. En medio de todas estas tormentas, Europa se debate entre la irrelevancia geoestratégica y las contradicciones creadas por un sistema de integración política y económica que se ha quedado a medidas. Pero Europa, y ahí reside su valor, sigue representando frente a Pekín o Washington la preeminencia de unos valores que no se pueden dar por caducados.