En los años 60 Monseñor Añoveros acuñó la expresión chabolismo vertical para referirse a la infravivienda que había en Cádiz. Hacía poco que se habían entregado los pisos del Cerro del Moro a la gente que vivía en las bóvedas de las Puertas de Tierra y en algunas chabolas que se habían instalado en La Viña. El propio Emilio Beltrami, a la sazón alcalde de Cádiz, usó esta expresión en un discurso durante la visita de los Reyes a la ciudad. Entonces era el principal problema que tenía Cádiz, todavía no había llegado la reconversión del sector naval que asoló la Bahía en los 80 y los 90. Desde entonces la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudad, por eso San Fernando, Puerto Real, Chiclana y El Puerto están llenas de gente de Cádiz, por mucho que se reivindiquen. En La Isla hay una zona a la que llaman los cañaíllas La Pequeña Cádiz, barrio formado por gaditanos que tuvieron que irse porque aquí no encontraban vivienda. La sangría de población de la ciudad empezó en los primeros 90 y todavía dura porque los jóvenes no encuentran viviendas asequibles. En 1990 IU empezó en la Casa Grande de la Plaza Pinto una campaña sobre la base del artículo 47 de la Constitución que reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, se hizo un programa con un cartel diseñado por Jacinto Gutiérrez. Hasta se propuso que el dinero del Plan Andalucía 92, en lugar de dedicarse a obras sin sentido (30 años después todavía está sin uso la Ciudad del Mar y con escasa utilización lo que iba a ser el Museo del Mar) se dedicase a rehabilitar el Casco Antiguo. Eran 5.000 millones de pesetas, que por entonces era un dinero, pero Carlos Díaz y Vera Borja prefirieron las obras suntuarias a la solución de un problema atávico. Tan solo Luis Pizarro fue capaz de ver la dimensión y promovió la inversión de la Junta en rehabilitación del Casco, que duró unos cuantos años, fue una política de éxito. Carmen Romero promovió la reforma de todo el Cerro del Moro, que 25 años después todavía está pendiente de terminar. Cádiz sigue con la sangría de población año a año, por mucha demagogia barata de Kichi que usó a un miembro de su candidatura (Pakito) para llamar la atención sobre el problema, han sido ocho años baldíos, la verdad sea dicha. Ahora se ha puesto el énfasis en la vivienda turística, que es solo una pequeña parte del problema, porque en Cádiz es el 3% del total. España tiene un grave problema de vivienda que afecta a la gente joven, que no tienen a su alcance viviendas de alquiler social y que a lo más que pueden aspirar es a recibir, con retraso, el bono del Gobierno que encarece el alquiler. En Cádiz seguimos con declaraciones altisonantes y la pasividad de los jóvenes.