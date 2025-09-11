¡Viva la comedia!

Importancia de la infravalorada comedia. Bergson abre su extraordinario La risa con tres observaciones esenciales sobre ella: 1) “Varios [filósofos] han definido al hombre como ‘un animal que sabe reír’. También podrían haberlo definido como un animal que hace reír”. 2) “El mayor enemigo de la risa es la emoción… Desapéguese, asista a la vida como espectador indiferente: muchos dramas se volverán comedia”. 3) “No disfrutaríamos la comicidad si nos sintiéramos aislados… ¿Cuántas veces se habrá dicho que la risa de los espectadores, en teatro, es mayor cuanto más llena está la sala?”.

Por desgracia la comedia se considera inferior a la tragedia y los actores trágicos son más valorados que los cómicos, por grandes que hayan sido en este género. Recuerden al López Vázquez ennoblecido por Saura, Olea y Armiñán con sus papeles dramáticos en El jardín de las delicias, El bosque del lobo y Mi querida señorita tras treinta años de profesión en los que figuraban obras maestras superiores a estos títulos.

Por ello, y también por entender el cine globalmente como una industria del entretenimiento además de como un arte y dar su lugar al gran público, hay que aplaudir el homenaje de la SGAE a la comedia con la exposición Comedia, que no es poco. Las grandes comedias del cine español que abrirá en su sede de Madrid del 18 de septiembre al 9 de noviembre. “El género de comedia, en sus más dispares vertientes, ha sido siempre uno de los favoritos, sino el que más, en nuestras pantallas, con grandes títulos que han arrasado en las taquillas… Películas con las que hemos crecido y que son parte imprescindible de nuestra historia. Por eso, a través de esta exposición, hemos querido ahora revivirlas, redescubrirlas y rendirles un más que merecido tributo” ha dicho el presidente de SGAE, Antonio Onetti.

Con materiales de la Sociedad, la Academia del Cine, Filmoteca Española, la Biblioteca Rafael Azcona, productoras y coleccionistas, se homenajeará la comedia española desde Perojo a Fesser o Segura pasando por Neville, Berlanga, Azcona, Forqué, Lazaga, Sáenz de Heredia, Ferreri, Fernán Gómez, Palacios, Ozores, Summers, Trueba, Colomo, Cuerda o Almodóvar. Y, por supuesto, a los grandísimos actores, tantas veces infravalorados, que las interpretaron. Bien por la SGAE.