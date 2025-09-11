Otra visión?de México

Cuando ustedes lean estas líneas, si todo ha ido bien y Dios ha querido, quien ahora escribe en Sevilla estará regresando de México, uno de los pocos países que de verdad me urge conocer. Para preparar el viaje y amueblarme mentalmente ante el impacto que se me avecinaba, había leído con interés creciente que llegó a pasión el ensayo del historiador y escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui Al día siguiente de la conquista, que desde ahora les recomiendo, aunque no tengan pensado visitar ese país. El autor plantea su tesis ya desde el primer párrafo: “Al día siguiente de la conquista, españoles, tlaxcaltecas y texcocanos comenzaron, sin saberlo, a edificar un nuevo mundo. Qué difícil fue, pero qué gran mundo crearon. Qué gran epopeya de la humanidad fue la construcción de la civilización hispana, pero qué terrible historia nos contamos al respecto en ambos lados del océano”.

A partir de ahí, Zunzunegui va desgranando uno tras otro todos los tópicos que se refieren a la conquista de Tenochtitlán –los otros territorios del México central se incorporaron mediante alianza a la hueste de Cortés–, y al inmediato surgimiento de Nueva España. En cada uno de aquellos pasos, tan rápidos como increíblemente afortunados, fue fundamental la estrecha cooperación entre indígenas y europeos, y ello fue posible porque la llegada de los españoles supuso para la gran mayoría de los pueblos indios una verdadera liberación frente a la brutal y sangrienta tiranía que hasta entonces padecían. Es especialmente brillante, sin ningún tipo de beaterías e incluso sin recurrir al efecto de las apariciones guadalupanas, su explicación de cómo y por qué se produjo la conversión masiva y tan rápida al cristianismo, algo en lo que tuvieron mucho que ver la inteligencia y sensibilidad de los misioneros, frailes mendicantes en su inmensa mayoría.

La construcción del verdadero México histórico, no el inverosímil que las narrativas forjadas por ideologías importadas han creado, emerge con la fuerza que le presta una visión que el lector, también el especialista, puede reconocer como llena de lógica histórica y capaz de explicar lo que, de otro modo resulta inconcebible: que unos pocos miles de españoles pudieran crear solos, en unas décadas, un mundo nuevo, un imperio y una casa común.