Nos vamos a morir un día

Alegría. Llega la Navidad, un periodo tan triste como cualquier otro si nos empeñamos en echar la vista atrás y pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Que haya gente que con 40 años pase las fiestas acostada en el cuarto donde se hizo adulta no sólo me parece triste sino inútil. En vez de regodearte en la niñez pasada intenta hacer feliz a tus hijos, que en menos que canta un gallo se irán con los colegas a tomarse las uvas y lo que no son las uvas. Es Navidad y muchas personas a las que quisimos con locura ya no están, pero al menos las disfrutamos, las vivimos y ahora hay que seguir con optimismo. Para entenderlo basta con echar un vistazo a la célebre viñeta de Snoopy que me recordaba el otro día mi amigo Pepe. "Un día nos vamos a morir Snoopy", comenta Carlitos. A lo que el perrito filósofo contesta: "Cierto Charly, pero los otros días no". Vivan y disfruten el presente.