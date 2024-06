Aver si alguien hace un cálculo del número de personas que viven del turismo en la ciudad de Cádiz, desde la reparación de cruceros en Navantia a los hoteles, de los restaurantes a las zapaterías y los dentistas, por no hablar de la cantidad de gente que trabaja en pequeñas empresas vinculadas a la gestión de apartamentos turísticos o en la rehabilitación de edificios con este destino. Una ciudad con 10.000 parados, un 22% de la población activa, no puede compararse con Madrid o Barcelona. Lo primero en la vida es tener trabajo y luego se puede discutir de lo que sea. Digo más, aquellos que se manifiestan hoy contra la supuesta turistificación o gentrificación de la ciudad, cada vez que pueden se cogen un AirBnb por cualquier esquina de Europa, a donde llegan con un vuelo de bajo precio, lowcost, que expulsa a la atmósfera toneladas de CO2, para luego manifestarse también contra el calentamiento global. O se pillan un chalet con piscina por la provincia pero se quejan de que las medidas contra la sequía no son suficientes. No creo que los apartamentos turísticos hayan provocado un aumento del precio de la vivienda, si acaso en el centro de la ciudad y en la playa, como mucho. Eso sí, para resolver el problema de la vivienda hay pocas cosas que podamos hacer sin salir del término municipal: la operación Navalips y el día en el que se ponga en marcha una salida al suelo de lo que fue la Institución Provincial Gaditana. El resto son operaciones en pequeñas parcelas libres. La solución para resolver el problema de la vivienda pasa por una intervención en el ámbito metropolitano impulsada por la Junta de Andalucía de acuerdo con los ayuntamientos. Pensar que se va a solucionar la vivienda en el mismo término municipal de Cádiz es tener una ínfima visión del problema que, por otra parte, afecta a toda España. Los precios no es que suban en Cádiz, lo hacen en todas partes sin que el Gobierno llamado ‘progresista’ sea capaz de buscar una solución. No es que el PP tenga otra idea, ya sabemos lo que hizo el infame Rodrigo Rato: declarar urbanizable España entera, lo que nos condujo a la burbuja inmobiliaria de 2008. El anglicismo ‘gentrificación’ no se refiere solo a los apartamentos turísticos sino a los comercios y la hostelería, que se transforman y modernizan para ser atractivos a los turistas que nos visitan: más o menos un millón de personas vinieron a la ciudad a lo largo de 2023. Hay gente a la que puede molestar, por muy contradictorio que sea que ellos mismos luego sean turistas en otras ciudades. Para mí es una alegría ver las calles llenas y que Cádiz esté de moda. Debo ser el espíritu de la contradicción, como me decía mi padre. De qué se trata que me opongo.