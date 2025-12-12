Sumando en la Base de Rota

El Gobierno de la nación, del que forman parte el PSOE y Sumar (mientras no se demuestre lo contrario) ha aprobado una inversión de 14 millones de euros para ampliar las instalaciones de la Base de Rota. El Consejo de Ministros decidió que dicha cantidad se destine a una residencia logística, considerada estratégica. Está previsto que aumenten las unidades de la Armada, así como la presencia de unidades de la Marina de Estados Unidos, con destino en Rota. La inversión se suma a otra ya aprobada de 300 millones de euros en seis años para aumentar las infraestructuras y la capacidad. Es decir, que el Gobierno del PSOE y Sumar está ampliando la Base de Rota.

Según los datos que han dado a conocer, en la base están trabajando actualmente unas 9.500 personas, de los que 5.200 son españoles y 4.300 norteamericanos. A ellos se deben añadir unas 2.700 personas que trabajan allí pertenecientes a empresas roteñas. En total, serían unas 12.200 personas. Sin contar los empleos indirectos que suponen para el comercio de Rota el consumo y los servicios que generan esas personas. Por establecer una idea comparativa, la población actual de Medina Sidonia es de 11.764 personas, lo que supone unos 400 vecinos menos que los empleados de la base.

Todavía recordamos los tiempos en que los de Izquierda Unida organizaban marchas y manifestaciones en Rota para protestar contra la base de los yanquis. Al final del sarao, algún miembro de la progresía provincial leía un manifiesto. Solían recordar lo que escribió Rafael Alberti sobre Rota y sus circunstancias. Y también la desgracia de perder aquellos cultivos de tomates y de la uva tintilla roteña. Todo eso sucedió antes del pérfido Donald Trump. Protestaban también cuando gobernaban Bill Clinton o Barack Obama, que al fin y al cabo eran yanquis, aunque con otro estilo.

Los yanquis son malos, incluso malísimos, desde que en 1953 firmaron con Franco los Pactos de Madrid, que permitieron la creación de la Base de Rota. Y también de Morón. Han pasado 72 años. Yolanda Díaz se comporta como si siguiera viviendo Franco. Pedro Sánchez, que intentó resucitar a Franco, ahora se conforma con resucitar a Vox y sus fantasmas.

Pero han cambiado el relato. La Base de Rota ya no es lo que era. Ahora es la principal empresa pública de la provincia de Cádiz y contribuye a la creación de empleo. Así pueden aprobar todo lo que haga falta, mientras los ministros del Consejo mantienen sus carteras. Es posible que Donald Trump les diga que son buenos chicos.