Sorpresa en el Hospital

El curso político se había iniciado con la normalidad de los últimos años, pendientes del inicio de obras relevancia en Cádiz que están en lista de espera desde hace años y hasta décadas. Pero la vicepresidenta María Jesús Montero aprovechó su presencia en la inaugración de la sede de Incubazul para lanzar un bombazo: el Gobierno regala a la Junta el suelo para el Hospital. Entramos ya en una segunda fase, la de trabajar ya en serio en la construcción del centro médico.