La soledad de Agustín

La política de Manuel Chaves al frente de la Junta se basaba en la paz social. Cada vez que surgía un conflicto llegaba la Junta para buscar acuerdos regados con dinero público. El ejemplo lo tenemos en el Caso Delphi. La multinacional avisa que se va y llega la Junta a buscar soluciones, aquellos cursos no presenciales por los que cobraban los que quedaron fuera. Para llevar a cabo esta política, la Ley de Contratos del Estado y la Ley de Procedimiento Administrativo eran un problema. Las engorrosas tramitaciones necesarias para conseguir la paz social eran un grave problema, así que alguna mente ideó una fórmula consistente en transferir cada año 60 millones de euros a la Agencia IDEA que se encargaba de los pagos sin engorrosas tramitaciones. Durante algo más de 10 años así se hizo, ese dinero llegó a los bolsillos de muchos trabajadores afectados por los ERE tal y como había aprobado el Parlamento de Andalucía en las diferentes leyes de presupuestos, sin que nadie levantara la voz. Digo más: los partidos de la oposición llamaban a la Consejería de Empleo para pedir que incluyeran a tal o cual trabajador no previsto. Hasta que entre dos periódicos sevillanos y una jueza de instrucción se inició un procedimiento en el que fueron procesados y condenados altos cargos de la Junta. Ni que decir tiene que ninguno de ellos obtuvo el menor lucro personal, pero se vieron condenados por un procedimiento de pago que al principio se vio ágil y al final resultó un infierno. Personas honradas, servidores públicos íntegros, se vieron señalados por todos en lo que se cita como “el peor caso de corrupción de la historia de España”, una mentira que le ha sido útil al PP, cuando en realidad el dinero fue a parar a los trabajadores afectados por los ERE. Hubo excesos por la ligereza, como el famoso chófer de la coca, incluso algunos intrusos incluidos en los expedientes. 5 millones es el dinero perdido. De resultas del proceso acabaron unos en la cárcel y otros inhabilitados. Ahora el Tribunal Constitucional ha rectificado las sentencias. En el PP han salido a descalificar al mismo TC que ellos han elegido. El PSOE obligó a todos los condenados a abandonar el partido, ahora resulta detestable ver a algunos dirigentes reclamar orgullosos el legado de Chaves cuando ninguno lo defendió en los momentos duros, como Juan Espadas y tantos otros cómplices de aquella cacería. Pepe Griñán no pisó la cárcel por padecer un cáncer, beneficio que no se le concedió a Agustín Barberá con la misma enfermedad, el único que no recurrió en amparo y que no se verá beneficiado ,quizás por su carácter discreto nadie recuerda que sigue en la cárcel por lo mismo que todos van a salir.