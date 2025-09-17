El solar para el nuevo hospital

No hace falta ser el pitoniso Pito ni la pitonisa Rita para darse cuenta. Vamos a tener elecciones más pronto que tarde. Y no me refiero a las de Andalucía, que corresponden en junio de 2026, sino a que Pedro el Pacífico está preparando su cruzada para seguir en la tierra santa de la Moncloa. Para lo cual necesita que el PSOE sea el partido más votado cuando convoque elecciones. Quizás cuando le rechacen los presupuestos. Y, por otra parte, en Andalucía está diciendo Juanma Moreno que no adelantará las autonómicas, pero puede ser una estrategia para pillar al rival por sorpresa. Viendo lo que ha pasado con el anuncio gracioso del suelo para el hospital de Puntales, tenemos la primera piedra para la campaña.

¿Y qué ha pasado con el suelo para el hospital de Puntales? Es un ejemplo más del surrealismo contemporáneo. Si Salvador Dalí viviera parecería más realista que Antonio López. Después de tantos años, el Gobierno se ha dado cuenta de que la Zona Franca puede regalar el suelo a la Junta de Andalucía para que construyan el hospital. De modo que ahora la pelota pasará al tejado de la Junta. Y no van a levantar el hospital en dos días (ni en dos años tampoco); y, además, que ni siquiera han recibido el suelo, sino que les han dicho que se lo van a dar, pero a ver cuando te lo entrego. Para que no falte de nada, el anuncio del regalo ha llegado cuando el alcalde de Cádiz, Bruno García, estaba buscando un dinerito curioso para la compra. Y el delegado de la Zona Franca, Fran González, ya ha advertido que allí son generosos, pero no bobos, y que sería agradecido algún detallito a cambio, ya que in illo tempore hubo una inversión.

Los jóvenes de la generación Z nacieron cuando ya habían empezado las vicisitudes de ese suelo. Los tejemanejes entre la Junta de Andalucía, la Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz. En ese tiempo (mientras el suelo servía para el cultivo espontáneo de jaramagos) han pasado el PSOE y el PP por la Junta, el Ayuntamiento, el Gobierno de la nación (si es que existe una nación) y la Zona Franca. También la izquierda extrema ha pasado por el Ayuntamiento y está ahora en el Gobierno de la nación. Por consiguiente, parece que Pedro se ha caído del caballo. Como Pablo en el camino de Damasco, cuando no habia vuelta ciclista, ni Israel ganaba Eurovisión con una trans.

Algunos optimistas gaditanos, de los que están en lista de espera de la sanidad pública, quizás piensen que los van a operar en Puntales. Pudiera ser, pero no sabéis el día ni la hora. Tened paciencia, que antes de 2035 no lo van a inaugurar.