Qué gran verdad es que para tener la boca grande hay que tener el culo limpio. Ese ha sido el detonante del declive de Podemos: venían a darnos lecciones de moral, que si el feminismo, solo sí es sí, que si había que vivir en el mismo sitio para terminar viviendo en un casoplón en Galapagar y para pillar a Errejón como un vulgar depredador sexual como si fuera alcalde de Ponferrada. Errejón y Pablo Iglesias, como unos políticos vulgares que se aprovechan de su situación. Kichi y Teresa viven en el mismo sitio y tienen la misma profesión, ni se enriquecieron ni aumentaron su patrimonio, son un ejemplo. El caso Errejón pone sobre la mesa el consentimiento como eje de cualquier relación sexual entre adultos y el ya ex diputado puede ser un ejemplo de machirulo, palabra acuñada por el movimiento feminista. La desgracia es que las mujeres con las que se encontró a lo largo de este periplo no se atrevían a denunciar y tuvo que ser una periodista afín a ese mundo quien descubriese el pastel. El silencio cómplice a este tipo de atropellos todavía es la nota predominante. Por bajar el balón al pasto: los dos grandes ídolos de la ciudad de Cádiz estuvieron envueltos en sucesos similares y nadie se atrevió a ponerlo sobre la mesa, con sentencias por acoso o maltrato. Juan Carlos Aragón fue un extraordinario autor de chirigotas y comparsas, pero su vida privada dejó mucho que desear hasta el punto de tener una orden de alejamiento de su primera mujer, como sabía todo Cádiz. Digo más: el Kichi lo sabía de sobra, que al fin y al cabo fue comparsista. La concejala de Fiestas en la anterior Corporación también lo sabía de manera directa. A pesar de ello, promovieron o aceptaron todo tipo de homenajes sin el menor reproche, un manto de silencio cayó sobre Cádiz con miedo a levantar la voz. Incluso un grupo de oportunistas le puso el nombre del comparsista a un colegio, que todavía se rotula así, sin que nadie osara levantar la voz. Siempre me llamó la atención la actitud de las feministas de Cádiz, tan radicales cuando se trata de los comportamientos machistas fuera de su entorno, pero calladas si se trata de un reputado comparsista o de un futbolista al que algunos quieren considerar “el mejor del mundo”. Ahí son cobardes. Son capaces de ir a ver la película sobre Nevenka y escandalizarse por cómo el PP apoyó al alcalde de Ponferrada, pero de Cortadura para acá mejor callarse, no se vayan a enfadar cadistas o carnavaleros. Ahora el PSOE le ha querido dar credibilidad a una denuncia falsa levantada por un sicofante ultraderechista, el payaso Alvise, que ha querido difamar al alcalde de Algeciras. Que tengan cuidado los socialistas no vayan a salir tratos de favor por relaciones sentimentales .