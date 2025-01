Sigo de acuerdo con el estribillo de Los Tontos de Capirote: si te gustan las navidades eres tonto de nacimiento, y tonto de capirote si por abril te gusta el incienso. No me gusta eso que los cursis llaman “entrañables fiestas”, me parece un aburrimiento y un falserío la explosión de amor y buenrollismo. De todas las fiestas la que le veo más sentido es a los Reyes Magos, sobre todo por la ilusión que les hace a los niños, este tipo de personajes se da en todas las culturas. Como todos los padres, llevé a mi hija a las cabalgatas pero siempre me he negado a ser rey mago, a pesar de que nosotros pusimos en marcha los reyes de la Asociación de la Prensa cuando nos hicimos cargo de la entidad. Valoro mucho a los que le han dedicado muchas horas al trabajo gris y desinteresado en la Asociación de Reyes Magos para cumplir los loables objetivos de la entidad, a pesar de lo cual no he ido en mi vida a ninguna gala de esas que se organizan de manera periódica Soy capaz de comprender que a mucha gente le haga ilusión encarnar un rey, incluso puedo comprender que se haya creado la figura del Cartero Real, lo que me parece un disparate es eso de Estrella de Oriente, es como si se crea la figura de la mula y el buey que pueda encarnarlo alguien, o del oro, el incienso y la mirra. Un verdadero disparate para que en lugar de tres agraciados sean cinco y haya una mujer. Ya que se ha puesto de moda la resignificación, voy a hacer una propuesta disruptiva: todos los que encarnan a los reyes son famosos, lo que en Cádiz equivale a cofrades, carnavaleros o cadistas, algún profesional o algún empresario. Jamás ha habido un rey mago que sea obrero de astilleros o camarero, por decir dos profesiones extendidas en la ciudad, nunca ha habido un rey de los barrio situados entre la vía del tren y la Bahía, como si en Loreto, Puntales, Guillén Moreno, La Curva o la Barriada no vivieran personas. Digo más: ¿por qué no puede encarnar el personaje de rey mago una mujer? Al fin y al cabo se trata de interpretar un personaje y durante siglos hubo hombres que hacían de mujeres (yo he visto a Ismael Merlo hacer de Bernarda Alba), lo mismo puede haber mujeres que hagan de hombres. Igual es un cambio demasiado profundo para una entidad tan apegada a las tradiciones pero no estaría mal que dejáramos el bucle San Felipe-Argantonio-Las Esclavas que tiene secuestrada la vida de la ciudad. Un obrero de astilleros que viva en Loreto, una mujer de Guillén Moreno. Supongo que mientras se haga por votación en la asociación será poco menos que imposible, porque prima el famoseo y las supuestas élites de la ciudad, lo que facilita las campañas de captación de votos. Como dijo Frank Underwood: la democracia está sobrevalorada.