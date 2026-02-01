El PSOE sanchista no estaría gobernando sin los resultados de las elecciones en Cataluña y el País Vasco. En el resto de España, el PP ganó claramente. Y con el apoyo de Vox sumarían mayoría absoluta. Por eso, Pedro Sánchez sabe que para seguir debe contentar a los partidos catalanes y vascos que le apoyan. Y más aún ahora, cuando la horrible gestión ferroviaria del Gobierno ha propiciado una gran indignación en Cataluña. Por el servicio caótico de Rodalies y por el AVE, que está tardando cinco horas desde Madrid a Barcelona, tras la reducción de velocidad. Así pues hay que buscar más privilegios, que sirvan como cortina de humo. Y regalías y prebendas y más sueldecitos a los amigos, para que le mantengan en la Moncloa.

Uno de los últimos privilegios que van a conceder es que Cataluña y el País Vasco puedan entrar en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo). Primero formarán parte de la delegación española, como un paso previo para ser miembros asociados. A pesar de que España pertenece a ambas organizaciones como Estado soberano. Ese acuerdo fue incluido en los pactos del PSOE con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, pero no se había cumplido, como una gran parte de lo que pactaron.

Sin embargo, tras el amago de Junts para retirar la confianza al Gobierno, lo han reactivado. El pasado lunes se firmó un acuerdo entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch. Es un paso simbólico hacia la independencia de Cataluña y el País Vasco en la cultura y el turismo, dándoles asientos junto a estados soberanos como miembros asociados.

Es un disparate, porque España ya los representa. Pero, si lo comparamos con Andalucía, resulta intolerable. Ni Cataluña, ni mucho menos el País Vasco, superan a Andalucía en la importancia del patrimonio cultural, reconocido por la propia Unesco. Y en el turismo, Cataluña es la primera autonomía en visitantes, pero Andalucía es la tercera, y aventaja en mucho al País Vasco.

Los privilegios no salen gratis. Beneficiar a esas dos comunidades llevaría a perjudicar a otras. En este caso, es aún más grave, ya que conceden un privilegio a Cataluña y País Vasco sin una causa objetiva que lo justifique. Andalucía también se definió como nacionalidad histórica en el Estatuto, y es la comunidad con más población.

Se supone que la Junta y los partidos andaluces (incluido el PSOE-A) tendrán algo que decir para frenar este agravio.