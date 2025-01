Nombre nuevo para puente viejo

Hemos entrado en el Año Nuevo, pero en Cádiz siguen como en el año viejo. En Cádiz tenemos unas autoridades que se pasan la vida cambiando los nombres, según el color del cristal con que se miran. Parece que los de izquierda se miran mejor. Pero no cambian las cosas de la gente, no cambian las condiciones de vida de los gaditanos y las gaditanas, no cambian la pobreza por la riqueza, ni buscan inversiones favorables para el empleo. Aquí sólo se cambia lo sencillo. Y lo mismo se quita el nombre de una calle, que el de un estadio, que el de un puente. Por quitar que no quede. Uno me dijo: “mientras no me quiten la cartera, a mi plim, que se distraigan quitando nombres”.

Y así hemos llegado al año nuevo con las costumbres viejas. Estamos como en los tiempos de Kichi, que le quitó el nombre al estadio Carranza para poner eso de Nuevo Mirandilla. Y tan nuevo: si el Mirandilla estaba donde estuvo la plaza de toros, y antes de esa hubo otra plaza de toros que estaba delante de donde ahora está el colegio de la Mirandilla, que es a tres kilómetros y pico del estadio Nuevo Mirandilla. Por cierto, alguien ha propuesto que el estadio se denomine en el futuro Cádiz Music Stadium para favorecer los conciertos de verano.

A todo lo que era de Carranza se le puede poner de los Astilleros: al barrio, al puente, al estadio... El barrio de los Astilleros antes se llamaba de los Terrenos Ociosos, que suena fatal. Suena a que en Cádiz se trabaja poco y se discute mucho. Si el tiempo que pierden en discutir lo dedicaran a trabajar subiría el PIB local. Volviendo a los nombres, no se desvíen de lo importante, hemos leído en el Diario que están proponiendo nombres nuevos para el puente viejo. Fernando Santiago y los de Sumar proponen que se lo dediquen a Rafael Alberti, lo que sería discutible, según la memoria histórica de los paseos madrileños, pues si tiramos de memoria es raro que a alguien no se le encuentre un punto negro, no sólo hay marineros en tierra. José Antonio Hidalgo propuso que se lo dediquen a la Ciudad de Cádiz, lo que sería estupendo para la capital, aunque discutible para la Villa de Puerto Real, que existe al otro lado del puente. Blanca Flores propuso que se lo dediquen a los Astilleros, lo que sería discutible por ningunear a los de Airbus y a los de Dragados. Yo podría proponer que ese puente sea dedicado a las Obras Públicas, ya que hay una avenida de la Sanidad Pública y una glorieta de la Educación Pública.

Otra posibilidad es que no se lo dediquen a nadie. ¡Viva la anarquía! Esto es Cádiz y aquí hay que mamar.