Sé lo que no sé

Estoy leyendo todo lo que se publica sobre el apagón, por si me entero de algo. Hasta ahora sin mucho éxito. Es demasiado complicado para mí y desconozco mucho de los términos que emplean los técnicos para hablarlo. Las distintas energías que intervienen en el “mix” español sí que sé de qué se trata pero el papel de cada una en la castástrofe del otro día ya eso es más complicado de lo que parece. Pero, eso sí, así como en la dana de Valencia tuvo una parte sí y otra no de responsabilidades, en el apagón todo indica que el mal es más profundo y complejo. Bueno, en verdad todo es complejo en el apagón y lo que había por dentro y bien calladito ha roto los diques. Por ejemplo el rol de Francia en este desastre. Y el de Marruecos. Y los intereses de los pro nucleares frente a los renovables. Finalmente hay un totum revolutum, un trenzado muy complejo de intereses económicos y un mercado cautivo, que somos los españoles. Bueno, y el nunca descartable poder sombrío. O sea, los que en la oscuridad y el secreto procuran nuestro mal. No pude evitar pensar en Israel el primer minuto, por lo cabreados y humillados que están los judíos con Pedro Sánchez. Como quiera que Putin y los judíos son los que manejan la barca de este disparatado mundo, si de ataque informático se trataba, pues hagan apuestas. También Sánchez dejó sin descartar el ciberataque aunque enseguida le dijeron que era una carta escondida que diluía sus responsabilidades, porque un ciberataque no se puede prevenir como si fuera una tarde de chubascos. De todos modos, del mundo difícil y esquinado en que vivimos, el apagón es más que un símbolo y una metáfora. Las teorías de la guerra electrónica se pueden llevar a la práctica e infringir un daño enorme a un país que se tenga por enemigo o al que se pretenda castigar con severidad. Mientras, por supuesto, está el mundo de las mentiras y el mundo de las oscuridades. Esto en concreto, lo del apagón, es para permanecer en silencio, pensarlo mucho y no decir nada, preguntar en todo caso. Es el cuadro de lo contemporáneo, los secretos bien guardados, los hechos ocultos, y las víctimas inocentes. Nosotros. A oscuras desde el mediodía hasta la alta madrugada, en peligro lo que había en el congelador y de nuevo a resguardo en la casa, que no había semáforos ni nada que tuviera que ver con la luz, estación término de un complicado sistemas de equilibrios entre lo nuclear, lo eólico, lo hidráulico, lo solar… ¿Lo sabremos un día?