No vengáis, hacednos un bizum

Hace nueve años, la primera actuación de Kichi y los concejales del artefacto que llamaban entonces Por Cádiz Sí Se Puede fue ir a bloquear la actuación de la Policía que iba a cumplir una orden judicial de desahucio. Al final salió la verdad: los desahuciados no pagaban porque no querían y la dueña vivía de las rentas de esa casa. Se cambiaron los papeles de victimario y víctima. Al poco Kichi nos informó de que se había firmado un protocolo antidesahucios con el juez decano de la ciudad en virtud del cual no iba a volver a haber ese tipo de problemas. Eran los tiempos de las plataformas de afectados por la hipoteca, que tanto recorrido les dio a los de Podemos. Qué tiempos de aquellos concejales tan extravagantes como Ana Camelo, María Romay, Lolo Bouza, David Navarro, Eva Tubío y demás compañeros mártires, tiempos donde repetían aquella frase que había puesto en circulación el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa: “Casas sin gente y gente sin casas”, en el estilo cursi del mundo podémico del tipo “solo el pueblo salva al pueblo”, “porque fueron somos, porque somos serán” y el resto de pamplinas de aquella época en la que si no llevabas alguna camiseta con mensaje eras un malvado facha. Tiempos de lo de “Ayuntamientos del cambio” que les permitió a más de uno y a más de dos viajar a costa del contribuyente. De aquello no ha quedado ni el recuerdo, ni un solo ayuntamiento del mundo de Podemos, con la dirigencia bien instalada en sus poltronas como élites extractivas de rentas. Residuos de aquel mundo son Calle Viva y Cádiz Resiste, grupos que actúan contra el turismo como si fuera una lacra que percute contra la ciudad, lo que no impide que sus integrantes, según concluyen las movilizaciones, se cojan un vuelo de bajo coste y un apartamento turístico aunque ellos dirán que no son turistas, son viajeros, turistas siempre son los otros. Vivimos en una sociedad en la que si usted un día no quiere pagar el alquiler de su casa, cuando le vayan a echar le basta con decir que los malvados propietarios quieren poner un apartamento turístico. En seguida habrá en la puerta de su casa una manifestación hasta que el Cádiz CF venga en auxilio y el alcalde les reciba. Los turistas mejor que no vengan, casi mejor que manden el dinero que se gastan en Cádiz por una transferencia o por bizum, así no molestan a estos gaditanos que están contra el turismo en la ciudad pero en cuanto pasan el puente se transmutan ellos mismos en guiris. Baste decir que solo el 3% de las viviendas de Cádiz se dedican a usos turísticos, así que difícilmente tendrán la culpa de la subida de los alquileres o del problema de la vivienda. Ya cantó el Eter en Los Guiris hace 30 años “a Europa le sirves de cachondeo”.