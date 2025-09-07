Después de un verano en el que los incendios han devaluado la reputación de las comunidades autónomas, desbordadas cada vez que hay una emergencia; en el que los barones del PP se han empequeñecido obedeciendo órdenes para el asalto a La Moncloa, y en el que no han ejercido los jefes territoriales del PSOE, cuatro presidentes regionales se han reivindicado esta semana en Santander. Ha sido en un curso de la Menéndez Pelayo sobre el 30 aniversario del Comité de las Regiones de la UE, órgano consultivo de escasa influencia. Allí, ante la ausencia de grandes líderes al estilo de los padres fundadores del Tratado de Maastricht, Juan Manuel Moreno ha esbozado una Europa construida “por muchos microlíderes”, desde las ciudades y regiones que aplican dos tercios de la legislación de la Unión. Añadió que estar en el CdR “no es jugar a las casitas”, sino que tiene un edificio, una estructura técnica y unos debates en sus reuniones, dignos de consideración. Moreno lo presidirá en 2027.

En Santander los presidentes de Andalucía, Galicia, Cantabria y Castilla La Mancha han coincidido en que Europa debe ser menos burocrática y menos centralista de lo que propone la Comisión para el marco financiero 2028-2034, que distribuiría los fondos por países y fusionaría la financiación de la política de cohesión con la agrícola y pesquera. También, sin mencionar a Cataluña, rechazaron privilegios y la ruptura del principio de solidaridad interterritorial. En un ambiente de camaradería, Moreno aludió al único socialista presente, el presidente de Castilla la Mancha, como “de la familia, … o sea, colega”. Después de ese guiño afirmó que “es una voz clara, nítida y valiente”. Celebraba las frecuentes críticas de Page a Sánchez, por las concesiones al independentismo. Pero Page no le devolvió el gesto. A la entrada a la UIMP se pronunció de manera clara a favor de la quita de la deuda, en defensa de los intereses castellano manchegos. Sostuvo que no es ningún regalo al separatismo, sino una financiación indirecta de justicia elemental. Y pidió a los presidentes del PP que decidan en clave territorial y no por estrategia de su partido. Hay microlíderes, aunque sean familia, que ejercen su autoridad.