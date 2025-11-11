Dos palabras. No es fácil, muchas veces, encontrar dos palabras para expresar un deseo, un pensamiento, un proyecto, como gusta decir ahora a los políticos. Un proyecto. Lo han hecho los populares en el Congreso de Sevilla. Desean una mayoría moderada. El deseo, ¿se ajusta a la realidad de nuestro país? Juanma Moreno debe estar pensando todavía en lo que movió el voto andaluz hacia su persona y partido en los últimos comicios. Fue una proeza. Como quiera que se ve a sí mismo como alguien en verdad moderado, digo que no pierde las formas ni persigues los histrionismos de la radicalidad, pues pide profundizar en esta veta electoral y ampliarla, conseguir una renovación del voto, ampliada. Coincide con una multitudinaria marcha de la gente exigiendo una sanidad pública de calidad en Cádiz, que se replicará en más capitales de provincia, estoy seguro. Y todo lo que se mueva al modo de lo que se hablaba en el País Vasco del árbol y las nueces. Apreteu, apreteu dicen que dicen en Cataluña. Contra la moderación, es así. Es lo que tendrá enfrente el PP, y a un lado Abascal y su segunda hornada de portavoces. Ásperos, hipercríticos, híspidos. Pese a todo, la mayoría moderada. La Constitución salió de ahí, la Democracia salió de este deseo de los españoles del último cuarto del siglo XX, con la memoria viva de lo que fue un Régimen autoritario surgido de una guerra civil inmisericorde y terrible. ¿Se ha olvidado? ¿La localización de restos humanos asesinados en fosas comunes es el recuerdo más vivo de lo que exigió moderación a los españoles del sí masivo a la Constitución? Las fosas y las cunetas fueron el punto final pero antes hubo todo un diálogo contra la moderación y un llamado a la contienda, la conversión de los adversarios en enemigos a abatir. Fue terrible y no fue fácil el nuevo intento de moderación, de diálogo y de paz civil. ¿Han mirado ahí y de este modo los populares? La moderación es un modo de vivir la Democracia, y si es mayoritaria es el exponente de la misma. Por eso hay quienes se oponen y se ríen de la libertad llamando “burguesa” a las democracias liberales. Juanma Moreno llama a la moderación y a la mayoría electoral. Deberá gobernar para todos, finalmente. Si consigue el triunfo, la mayoría moderada.