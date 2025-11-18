Tengo un amigo mordaz y de afilada lengua que dice que el Fiscal General tiene cara de culpable. Los flamencos tienen una letra maravillosa, como tantas y tantas, que reza: “Qué mala de corazón y qué bonita de cara”. Cesare Lombroso al aparato una vez más. Si viviera el famoso médico y criminólogo de Verona me encantaría conocer su opinión de la cara de Leire, también llamada ‘la fontanera del PSOE’, a la que el PSOE intenta quitársela de encima como si fuera una garrapata o cualquier ácaro o mosca cajonera. Miro su cara embobado ora para confirmar que bizquea ora para fijarme en lo afectado de su sonrisa. ¿Tiene la cara de lo que se le acusa realmente? Es que siempre cabe la posibilidad de que sea una mamarracha, una incapaz, alguien que pretende jugar en las grandes ligas por la osadía y la falta de aceptación de sus limitaciones. Porque este despliegue en las contramedidas es un movimiento en el tablero de maestros de ajedrez, no de esta señora que, contrariamente a lo que sería menester, se pirra por un micrófono y si son 34, mucho mejor.

Quemadísima para lo que, al parecer, le encargaron los anteriores mandamases del PSOE de Ferraz. Nada menos que recabar todo aquello susceptible de enmierdar la honra y vida de quienes investigan o difunden asuntos que pueden dañar a su partido, incluidos fiscales y jueces, guardias civiles y policías. Todo es todo, para explicarme. Es Leire, a la que ahora le ha salido un compañero en este viaje alucinante. Un empresario no sé de qué, Dolset. Un poco guardaespaldas y otro poco lo mismo de lo mismo. Para meter la cara en mierda, qué vergüenza. Pero esto es lo que trae el año y viene en el tobogán de Pedro Sánchez, aunque ahora no la conozca nadie, como los apóstoles al Señor cuando lo pusieron preso. Pese a las fotos y a los pen drive que puede haber confeccionado en su impericia. Y entregados en Ferraz, por donde deben continuar guardados. Puede que una vez, o ninguna. Pero ya es que da igual, lo que interesa es la cara. Es que sale en la tele, peinada de no peluquería, con esa mirada –¿bizquea?–, ese dejármelos a mí todos que yo puedo sola, ese viaje exponencial a la cárcel de mujeres de Madrid, o Pamplona… Sale en la tele y quedo abducido, desaparece el horizonte, me hipnotiza Leire.