La insignificancia de iu

Hará unos seis años quedé un día con Martín Vila en el bar de Zona Franca para conocer sus impresiones sobre el urbanismo gaditano, que era su responsabilidad en el equipo de gobierno de José María González, entonces como integrante de Ganar Cádiz. Al salir el terreno (¡la pastilla!) de Navalips, 40 años como un solar baldío en una ciudad sin suelo, que era y es propiedad pública, le dije: podríais promover algún tipo de operación con vivienda y equipamientos, a lo que se negó con la cabezonería que le caracteriza; tenía que seguir siendo dotacional e industrial, aunque allí no se fuese a instalar ninguna industria. Ni él ni yo apoyábamos aquel delirio de plaza de toros multiusos al que se comprometió Teófila y el PP y que nunca se hizo. Cada vez que tuve ocasión le insistí en que era mejor buscar una solución a ese suelo, pero nunca me hizo caso, como era habitual y puede que hiciera bien. Siempre tuve a Martín por un buen concejal de Urbanismo, un poco cabezota y muy lento para la gestión, pero con una idea muy clara sobre el espacio público y la movilidad. Fue el responsable de Urbanismo durante ocho años, con una concejala de su partido al frente de Vivienda. Todo lo que ahora diga IU es bastante ridículo, porque tuvieron 8 años para llenar Cádiz de vivienda en alquiler social y no lo hicieron. Cuando se presentó el proyecto de Navalips a instancias del actual delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, no solo no dijeron nada sino que en la presentación estaba la concejala de Vivienda, de IU, bastante incompetente en todo lo que le correspondió, por cierto. Alegar ahora que se callaron porque estaban cerca las elecciones me parece un verdadero fraude moral, intelectual y político ¿Por qué han cambiado de opinión? Pues porque de los 6 concejales de AIG no hay ni uno de IU, así que gritan porque son un partido sin representación por primera vez en 37 años. IU ha pasado de cinco concejales, un diputado provincial , 15 mil votos y un 20% en 1995 a no tener nada. Como les ha ocurrido en el Parlamento Europeo, un solo diputado en el Parlamento de Andalucía, ningún diputado en el Congreso por la circunscripción de Cádiz. Crearon Ganar Cádiz y ahora pasan de ellos, bien es verdad que ese artefacto ha quedado reducido a tres matrimonios en edad provecta. Aceptaron ministerios de chichinabo, buscaron colocación en el pesebre público a la sombra del PSOE, y ahora están en la insignificancia más absoluta . Igual Antonio Maíllo, repuesto afortunadamente de su enfermedad, consigue darles algo de energía, pero con estupideces como las que dicen ahora de Navalips se sitúan al nivel del Ciudadano Lorenzo.