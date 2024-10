Hágase la luz

Siguiendoel consejo de Di Stefano vamos a bajar el balón al pasto: la iluminación extraordinaria de carnaval es un despilfarro, máxime en una ciudad donde hay gente que vive en la calle, cada año se tienen que ir a otros lugares los más jóvenes de sus vecinos, se cierran colegios públicos, la iluminación ordinaria está fatal, las calles están hechas una porquería. Por supuesto que el Kichi lo hizo peor, pero eso no justifica nada. Los ocho años del Kichi no serán ni una nota a pie de página en los libros de historia, dentro de un tiempo no se acordará nadie, más allá de todos los que vivieron de la sopa boba, los peritos de Arte y Naturaleza y demás. Si Kichi no fue capaz ni de contratar iluminación no quiere decir que ahora haya que tirar la casa por la ventana. Y decir eso de que el gasto en iluminación está justificado por el bien del comercio local es una estupidez de aurora boreal, para qué hablar de esa justificación del Equipo de Gobierno de que en realidad son “entre 890 y 990 mil”, suena a cachondeo, a que no saben siquiera el coste real del servicio, por cierto, meter en el paquete Tosantos y no sé qué cosa de la Virgen de la Palma ya es de traca. Podemos hacer los cálculos como queramos: coste por habitante, coste por metro cuadrado, el porcentaje en relación al presupuesto. Es lo de menos, se mire como se mire es un gasto de dinero público excesivo, injustificado en una ciudad como Cádiz. Recurrir al malvado Kichi es un argumento barato. Si Kichi hubiera sido un Fermín Salvochea es seguro que el PP no habría ganado las elecciones municipales. Si ganó el PP, ojo: por 250 votos, fue porque había gente mosqueada con el Equipo de Gobierno, que pasó de 13 concejales a 6. Recibieron su castigo democrático, lo que no justifica que ahora el Equipo de Gobierno haya llenado el Ayuntamiento de una legión de asesores y concejales con dedicación exclusiva, igual que los anteriores. Vale, es verdad que el Kichi puso al frente de Eléctrica de Cádiz a Albita, cuyo único mérito era ser pareja del jefe del gabinete del alcalde, lo que llevó a la crisis más grande en el grupo de Adelante Izquierda Gaditana o como sea que se llamase el artefacto en aquel momento, por el boquete inmenso que había creado la criatura, menos mal que Carlos Parada y el Cherra salieron al rescate porque aquello iba camino de la privatización completa de la empresa, quizás de ahí venga la desastrosa iluminación de la ciudad de Cádiz que contrasta con los fastos de la iluminación extraordinaria. Está bien poner norias, pistas de seudohielo y animación por las calles, incluida una iluminación especial en las calles del circuito , no hay que pasarse ni convertir Cádiz en un quirófano o en un plató .