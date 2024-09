Somos unos guarros

La ciudad está sucia, muy sucia. El que no sepa ver eso es que no tiene ojos en la cara o su sectarismo le nubla el discernimiento. Al principio de la llegada del PP al gobierno municipal, SuperTeru salía cada día en las redes sociales con una escoba y un recogedor o con una fregona, según los casos. Había una mancha en el pavimento y veloz como el rayo el concejal de limpieza decía “RESUELTO”. Ha dejado de salir, será por vergüenza. Hay zonas de Cádiz donde da asco pasar, de la pringue que hay en el suelo. Los culpables somos los gaditanos, que no cuidamos la ciudad: la gente hace en la calle lo que no haría en su casa, tirar colillas al suelo, dejar en cualquier lado las bolsas de basura, vasos y botellas después de cualquier movida, cáscaras de pipas tras el paso de procesiones, residuos de todo tipo después de un botellón. Los gaditanos somos los culpables de que Cádiz esté así, porque otras ciudades no están tan sucias como la nuestra. En segundo lugar los dueños de los 25 mil perros de la ciudad: los animales , por supuesto, no tienen culpa de nada, se cagan y se mean en las calles en lugar de hacerlo en las casas de sus dueños, que sería lo pertinente. Si los quieren tanto que los traten como a sus hijos. El chorreón de agua jabonosa no sirve de nada, solo para extender la suciedad. La bolsa de plástico para recoger la mierda deja en el suelo restos de la porquería. Todo esto por no hablar de quienes no cumplen la normativa. Hace años se eliminó la tasa por la tenencia de animales, con lo que no se sigue el principio de quien ensucia paga, la limpieza de los residuos de los animales los pagamos todos . En tercer lugar la pésima gestión con la concesión de la limpieza viaria y recogida de residuos. El anterior equipo de gobierno tardó seis años en adjudicar una concesión que nació con graves deficiencias, como la no inclusión de vehículos eléctricos o de la recogida de la fracción orgánica por separado tal y como establece la legislación vigente. Al Kichi todo le daba igual y Barcia lo único que le preocupaba era dónde iba a ir la inversión en propaganda. Cuando llegó el PP todo eran buenas intenciones, pero el resultado pasado un año es el mismo de cuando no estaba la nueva empresa. Así que si estableciésemos un orden de responsabilidades sería: primero los gaditanos, segundo los dueños de los perros, tercero el Ayuntamiento. La suma de todo ello es que hay zonas de Cádiz que dan auténtico asco, los turistas que nos visitan deben pensar que aquí viven unos guarros, y llevarán razón. Eso sí, no vayamos a pedirles un euro al día a esos pobres turistas, no vaya a ser que no quieran volver o se vayan a pensar que somos unos malvados zurdos que queremos quitarles su dinero.