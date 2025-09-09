Grosso y los judíos

Quedé con Alfonso Grosso un sábado en la Diputación, venía invitado a una jornada sobre no sé qué de judíos. Me senté a su lado y presté atención a una conferencia sobre la historia de judíos portugueses y sefarditas, una historia dispar pero, por cierto. En un momento dado le dije, para atemperar su entusiasmo pro judío, que fuera prudente porque enfrente estaba el mundo árabe en pie de guerra. Se sorprendió mucho, se inquietó. Ya habían tenido lugar las guerras del siglo XX sobre Israel y la determinación de los musulmanes de la región de echar al mar a los sionistas, “del río al mar”. El autor de Florido mayo y Guarnición de Silla, entre otras novelas excepcionales, era una persona ingenua y bondadosa, camino del olvido de sí mismo pero muy afectuoso y cordial. Luis Berenguer, su amigo, había muerto en 1979. De esto que hablo -Alfonso murió en Valencina de la Concepción en 1995- no podía haber referencia de los grandes atentados ni las masacres terroristas en España, Inglaterra, Estados Unidos y otros muchos lugares. Digamos que el mundo era todavía un lugar más o menos agradable y alejado de las guerras regionales, el surgimiento de los regímenes anti sionistas -Pedro Sánchez dio ayer lunes el último espiche contra los judíos, ciertamente inquietante, visto con más que perplejidad en los países de la Unió Europea, nuestro club global, que tampoco hace muchos aspavientos sobre los miles de drones asesinos que lanza Putin sobre las ciudades ucranianas. Y las mujeres y los niños que mueren allí. Este es el mundo horrible que no vio Alfonso Grosso, pro judío completo en aquellas mañana de sábado en un salón de la Diputación Provincial. Asocio ese día de sol con mi admirado Alfonso Grosso y con la maravillosa cerámica de las fachadas de algunas iglesias, la estación de Oporto y en general la amabilidad y las buenas vibraciones que siempre me trae Portugal. Ahora todo parece indicar que se enquista el viejo problemas que crearon los ingleses después de la segunda guerra mundial. La España de Pedro Sánchez se ha puesto en pie y ha andado los primeros pasos para la ruptura con el Israel de Netanyahu. Cuantificar los porcentajes de España e Israel que representan estos líderes sería la cuestión. La guerra es mala, es mala.