Los grandes eventos culturales

Primeras señales de alerta sobre el futuro del South Series Festival con Cádiz como sede. Se empiezan a lanzar rumores sobre su marcha a Málaga. Sean ciertos o no, la provincia debe afianzar todos los eventos culturales que ya se organiza en sus ciudades, especialmente aquellos que, como el festival de series, tienen un evidente carácter nacional. Y para ello es esencial que tanto la Junta como el propio Ministerio de Cultura apoyen con decisión estas propuestas culturales.