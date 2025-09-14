Su propio afán
Un asco equitativo
El microscopio
Primeras señales de alerta sobre el futuro del South Series Festival con Cádiz como sede. Se empiezan a lanzar rumores sobre su marcha a Málaga. Sean ciertos o no, la provincia debe afianzar todos los eventos culturales que ya se organiza en sus ciudades, especialmente aquellos que, como el festival de series, tienen un evidente carácter nacional. Y para ello es esencial que tanto la Junta como el propio Ministerio de Cultura apoyen con decisión estas propuestas culturales.
También te puede interesar
Su propio afán
Un asco equitativo
El microscopio
Los grandes eventos culturales
Postdata
Pensiones (y II)
El catalejo
Sorpresa en el Hospital
Lo último