Gracias, Plan Infoca

El término municipal de Tarifa, y por extensión la provincia de Cádiz, ha vivido esta semana momentos de angustia por un incendio en las inmediaciones de Valdevaqueros. El fuego se originó en una zona eminentemente turística y en pleno mes de agosto, con campings y hoteles que estaban abarrotados y que tuvieron que ser desalojados. Afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales gracias a la eficiencia mostrada por el Plan Infoca, que ha recibido elogios desde muchos sectores, y al amplio dispositivo de seguridad desarrollado.