Gadirita de Gadir Gadir

Un día te acuestas gaditano y te levantas gadirita, como si fueras Gregorio Samsa. Vas a vestirte y en vez de pantalones y camisa tienes una túnica y una especie de gorro frigio, todo por arte del Ayuntamiento de Cádiz. Lo que fue el Mercado Andalusí de toda la vida, en el Pópulo, se convierte en el Mercado Fenicio con cuatro adornos y tres figurantes. Somos tan fenicios que todo el mundo ha mirado en su busca o en su walkie talkie no fuera a explotar, como los habitantes de lo que fue Fenicia hace siglos, que con los del Mossad nunca se sabe, igual les da por hacernos desaparecer a todos, los de Tiro, los de Sidón y los de Cádiz, es mejor pecar por exceso, pensarán los espías israelíes, como aquel obispo que mandó quemar a todos los cátaros “matadlos a todos que ya Dios sabrá reconocer a los suyos”, al fin y al cabo ya dijo Castelar que” Dios es grande en el Sinaí, su voz precede al trueno”. La cabalgata fenicia, sin las carrozas de Peinado, los muñecos hechos en Valencia en lugar de habérselos encargado a RAS, que se supone que son fenicios de Gadir también, todo con un pequeño aroma un tanto cogedlo ahí , ya se sabe que el infierno está empedrado de buenas intenciones. En materia de nacionalidad nunca se sabe, la selección española de fútbol triunfó gracias a dos chavales cuyos padres no habían nacido en España, el 50% de las medallas españolas en la Olimpiada fueron de gente hija de migrantes o emigrados ellos mismos. Así que no nos pongamos estupendos porque hubo tres fenicios, los de los sarcófagos y Valentín-Mattan que murió en acto de servicio, que tengamos noticia, hace tres mil años el Diario no había empezado a publicarse. Tengo debilidad por el Mercado Fenicio, sobre todo por esa parrilla con choricitos, salchichas y morcillas, todas ellas fenicias fenicias, por supuesto. Que gente de Barcelona, de Valencia o de Badajoz nos representen como gaditano-fenicios puede resultar igual de excelso que si lo hiciera uno de Loreto o del Cerro del Moro cuyo padre nació en Medina, por decir un sitio. Los de La Fura dels Baus no sé si son de Castelldefels, de Hospitalet, del Raval, del Born , son tirios de Tiro Tiro o troyanos como Héctor, Eneas o Paris. Ya veremos en qué queda esta noche el espectáculo del grupo catalán, esperemos que no llueva, que el levante no desluzca el espectáculo, que un camión no se cargue la tramoya, que los gaditanos de buena voluntad que actuarán de figurantes reciban al menos un bocadillo , que el colofón a la semana fenicia sirva para estar a la altura del caché pagado y las expectativas generadas. Los fenicios de Gadir Gadir debían ser tan derrotistas como los gaditanos de Cadi Cadi, otra tradición de la que estar orgullosos.