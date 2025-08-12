Los incendios han basculado a oeste desde hace pocos días en Andalucía, al castigo del poniente o del terral, vientos secos e inclementes. Esta tarde de lunes, Málaga, en concreto Ronda, registra el único incidente oriental serio según la Agencia de Emergencias de la Junta, aunque ya en el rubro de “estabilizado”. El desabrido soplo estival desde el este castiga las zonas de cierta arboleda en el sur y suroeste. A veces conoces a las pequeñas localidades por sus desgracias, y un fuego rodeando el pueblo lo es. Es el caso de Villanueva de Castillejos, provincia de Huelva. Arden con furia y amenaza personal los contornos de Tarifa, incluida Zahara de los Atunes, Caños de Meca y Bolonia. No están bajo control. Cuánto veraneante sufre el abrasador aliento de las llamas y el asfixiante humo, jinetes de un apocalipsis cercano que los hacen echar de menos su hogar habitual. El otro incendio informado devasta en San Nicolás del Puerto, en el norte de Sevilla; también está activo. Será el calor, se dice uno. Pero qué va: hay auténticos nóbeles del tema.

Siempre ha habido fuegos en verano, sí. Yo, francamente no tengo ni pajolera idea de sus causas, aunque el calor me parece una muy plausible, y que las olas de calor se encadenen con saña me parecen un abundamiento en ese axioma que dice “mucho calor, pues candela”. Pero si es duro y animalmente inquietante ver que los pueblos son desalojados y la arboleda y el verdor son fulminados sin compasión --¿puede ser compasiva la naturaleza?--, duro, y algo más asfixiante en invierno como en verano, duro es asistir en los medios y redes a cómo pelotones de ideología barata atribuyen, sin mayor ponderación ni, la verdad, tener ni puta idea, los incendios al lobby de las placas solares, a la Agenda 20/30, al coche que emite carbono, a los narcos guaseándose del Plan Infoca. Y atribuir estos mantras baratos, y en exclusiva, a cualquier cosa que suceda y que prometa morbo, a los factores de su ignorante obsesión odiadora: debidamente agitados en la coctelera del decálogo pandillar. Como exclusivo y odioso es el alineamiento político de taberna y facebook: acrítico, del todo falto de compasión hacia quienes sienten la zozobra o, ya en sus carnes, el daño patrimonial y sentimental de ver abrasada, pequeñamente, sus vacaciones. O, enormemente, sobre el sitio adonde viven, quizá ya mayores. Puede que su negocio de temporada para tirar para adelante el resto del año.

Dijo Walter Wyatt en Breaking Bad, serie que estoy volviendo a ver a ratitos, entre sudokus o lectura: “Si no tienes ni zorra idea de lo que estás hablando, y eso de lo que hablas con gran afán de juez es importante para la gente que sufre, deja tu propaganda de cagada de mirlo en el sitio donde debe estar, cretino. Haz política de tu hamburguesa, de tu barbacoa, incluso de tus fantasías de Kennedy barato, no del daño que destroza la vida de la gente, para después dormirte como un becerro barrigón en tu sofá”. No recuerdo en qué temporada ni capítulo dijo eso Walter, y mira que lo siento. Pero si no lo dijo, bien viene al caso.