No le deseo a Feijóo lo mejor, pero sí lo bastante bueno. Él, en cambio, se empeña en despeñarse. Todos los analistas comentan que ha decidido arrimarse a Vox para ponerse a rebufo del acelerón de Abascal. ¿A rebufo? Sí, porque, aunque va por delante en número de votos, no lo va en ilusión electoral. Detectarlo, ojo, ya es un acierto.

Por eso endurece ahora su discurso contra la inmigración y se planta ante las convocatorias oficiales como la de la apertura del año judicial con el imputado García Ortiz. Tiene razón el columnista Jorge Vilches cuando dice que, desde Vox, más que afear a Feijóo que les copia, deberían aplaudírselo. Normaliza mensajes de Abascal que ayer no más escandalizaban una barbaridad a los medios peperos. Además, en buena lógica, está haciendo incomprensible cualquier veto a Vox en un futuro gobierno de coalición.

Hasta aquí bien, pero Feijóo no se fija, y no se le ocurre otra cosa que comparar a Pedro Sánchez… ¡con Franco!, como si hacerlo fuese el peor de los insultos.

¿Tendría Feijóo que defender a Franco? Tanto no. Pero si se le escapa el voto joven, no es raro, porque se te escabulle el dato ostensible de que el público joven, interesado gracias a la memoria histórica y los desenterramientos de Sánchez, muestra un vivo interés desprejuiciado por Franco y por sus políticas de vivienda, hidrológicas, de industrialización, etc. La figura del general ha dejado de ser el coco con el que se asusta al electorado y está sometida a una reconsideración histórica apasionante. Saltar a estas alturas con “Franco Caca” es antiquísimo y, para Feijóo, contraproducente.

Sobre todo, porque así está comprando a Sánchez casi el único discurso (ya fallido) que le queda. El comodín de Franco. El otro discurso sanchesco, el gazatí, ya se lo compra entero María Guardiola, discípula de Feijóo. Ni al que asó la manteca se le ocurre hacer oposición a alguien haciendo bandera de sus dos principales herramientas retóricas.

Como quiero que le vaya medio bien, le daré un consejo. A Franco, que ni lo miente. Que deje que la revisión histórica la hagan los más jóvenes, pero él, chitón. Y ya de paso que recuerde un poco, aunque tampoco los miente si no quiere, a Fraga, a Licinio de la Fuente, a Cruz Martínez Esteruelas y a López Rodó, fundadores de su partido. Le irá mejor.