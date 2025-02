Élites extractivas de rentas

Publica este periódico la manera en la que ha gastado el Partido Popular de la Diputación de Sevilla el dinero de la subvención que le dan en lugar destinarlo a sus labores como oposición, pagaba sobresueldos y otras tropelías por el estilo. Desde aquí lo digo: en las próximas elecciones votaré a aquel partido que proponga cero euros en gastos políticos, ni un solo liberado, ni un solo asesor, ni un euro de subvención para los grupos y la publicidad institucional en función de las audiencias. Vamos a dejar de usar el dinero público para las componendas de los partidos. ¿De dónde se creen ustedes que ha salido el dinero para pagar la sede del PP en Cánovas del Castillo, la del PSOE en San Antonio o Gaspar del Pino?¿cómo es que Adelante Andalucía tiene una sede, IU-PCE tiene otra , Podemos tiene otra y Ganar Cádiz tiene otra?¿de dónde sale ese dinero? Pues de los impuestos que pagamos todos. Hace años la Junta Local de Gobierno presidida por Carlos Díaz acordó dar un sobresueldo de 50 mil pesetas a cada concejal con cargo a la subvención de su grupo. Julio Braña, cuando era administrador del grupo del PP en época de Teófila, le pagaba sobresueldos a los dos independientes del grupo popular, según él mismo filtró a este periódico, lo que terminó con Braña en el Grupo Mixto . Del dinero de la Diputación de Cádiz para qué hablar, el PP llegó a comprar un Skoda para que se moviera algún dirigente del partido con escasa movilidad, no sabemos si el chófer que conducía el vehículo era el mismo que guardaba la relación de las visitas indiscretas. En la Diputación se resuelve la generosa aportación de la institución a los grupos con un convenio entre el portavoz del grupo y el secretario provincial, se le entrega el dinero al partido y a partir de ahí hacen de su capa un sayo, gastos sin control. Eso sí, si cualquier entidad recibe una subvención la justificación se mira con lupa, como debe ser, la política es una especie de paréntesis. Ya dijo Zaplana que él se dedicaba a la política para forrarse, no es de extrañar que haya por ahí sueltos koldos, pujoles, gúrteles, aldamas, novios de Ayuso y demás conseguidores, es como la escena del Lazarillo, sé que te comes las uvas de tres en tres porque yo me las como de dos en dos y no dices nada. Hasta aquellos que venían a dar una patada en la mesa se han enriquecido, desde los famosos vecinos de Galapagar, a Abascal que lleva toda su vida sin dar un palo al agua o a Alvise, que no se ha acabado la fiesta para él sino que no ha hecho nada más que empezar. A ver si se aplica la máxima escrita por Manrique en el Ayuntamiento de Toledo: por los comunes afanes, dejad los particulares, en especial a la concejala de Vivienda de Cádiz.