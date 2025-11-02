Dinero para el Hospital...

La Junta ha incluido en sus cuentas para 2026 en Cádiz la primera partida para el futuro Hospital Regional de Cádiz. Son diez millones de euros para iniciar los trámites administrativos que no son rápidos de ejecutar pero que sí son lógicamente necesarios. Por lo pronto ya se ha avanzado en el Plan Director sobre el que habrá que elaborar el anteproyecto y proyecto del nuevo complejo médico. Muchos años por delante, ciertamente, tras esperar dos décadas para su desarrollo.