Defender con hechos, no con palabras

Defender la inmigración y los derechos de los inmigrantes frente a los xenófobos y racistas no se puede limitar a un discurso de hueca retórica buenista que no aporte soluciones concretas a un complejo problema. Ni con argumentos solo económicos, tratándolos como siervos relativamente emancipados que no tienen más oportunidades que asumir, a veces en condiciones de explotación, las tareas que los españoles rechazan (pese a que tengamos 2.405.964 parados) o cubrir los huecos de las graves carencias en la atención a los dependientes por razón de enfermedad o de edad. Con evidentes dificultades de integración y de movilidad social ascendente incluso para sus hijos nacidos aquí.

Los procesos de integración o marginación, inculturación o aculturación, asimilación o aislamiento grupal, son enormemente complejos. Según la sociología clásica, mucho más desarrollada en Estados Unidos por ser un país de origen multicultural (A Nation of Inmigrants tituló Kennedy su libro sobre políticas de inmigración), se darían tres modelos: un proceso de aculturación e integración en la clase media del país según la concepción clásica de la asimilación; una situación de pobreza permanente y asimilación con la clase baja; y la preservación deliberada de los valores y culturas de origen a través de redes sociales comunitarias y de la solidaridad intragrupal, con independencia de su progreso económico.

El conflicto racista se da en los tres modelos, con independencia del grado de asimilación, porque lo rechazado es la raza, no el comportamiento o la cultura. Afortunadamente esto es muy minoritario en España. El más común se da, creo, en el segundo modelo. En los años 50 Hannah Arendt criticó las bienintencionadas políticas de integración de inmigrantes latinos de primera generación en barrios neoyorquinos de descendientes de inmigrantes polacos o irlandeses que lo consideraron una amenaza para su esforzada asimilación. Recientemente The New York Times analizaba como la tensión entre los inmigrantes establecidos y los llegados más recientemente hizo que el voto a Trump se disparara en el barrio latino de Corona. Analícese. Y actúese en las causas profundas de la inmigración en origen y con políticas eficaces de integración para que Vox no siga sacando votos del miedo alentado por bulos.