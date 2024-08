Cantaba la chirigota del Gómez y el Miguiña: “Colomatos de mi tierra tristemente marginados, unos cantan a La Caleta, yo canto a los colomatos”. Y esa misma chirigota con la música de Kiko Veneno cantaba “pim pim, pom pom, es el sarna, Ramón; sal y que te dé el sol, que al final tu yerno lo va a heredar tó”. Lo que han cambiado las tiendas de alimentación de Cádiz, desde aquellos almaceneros santanderinos con sus chicuchos (“somos chicucos de Villacarriedo y hasta boñiga llevo en los dedos, cuatro vacas en la montaña y no me lavo ni las lagañas”). Luego llegaron COAECO, aquella cooperativa de astilleros, Cobreros, Supersol, Hipercádiz, el famoso la Atlántida donde “con ocho basta”. Luego apareció Continente (“actuamos en los cinco continentes y algunos hipercores”). Ahora tenemos un Carrefour en cada esquina, Lidl, Aldi, Super Maruja, un Hipercor, dos Mercadona y El Jamón en cada lado. Los almacenes de montañeses desaparecieron para siempre, ya no hay una tienda donde te fíen o donde puedas ir a pedir “100 gramos de jamón, despáchelos bien que son para un enfermo”. Ahora tienes que tener la tarjeta de compra, la gente se ha aficionado a consumir la marca Hacendado. Hubo un tiempo en que la gente iba a comprar al Hipercor de Jerez o al Carrefour de El Puerto o de Bahía Sur, ya hemos alcanzado en la ciudad tan alto honor. Por si fuera poco ahora Mercadona ofrece un servicio extra: de 19 a 20 horas se puede ir al supermercado a ligar. Por lo visto el ritual es el siguiente: se coge un carrito, se pone dentro una piña boca abajo, se va uno (o una) al pasillo de los vinos, y a esperar que venga alguien a empujar el carrito y a partir de ahí se lía todo. Ni que decir tiene que es técnica para puretas, los pibes no necesitan de estas argucias. Un tiempo se dijo que los fumadores ligaban en la puerta de los edificios, incluso que los dueños de perros tenían también su oportunidad por mor de las mascotas. Hace años la gente iba a ligar al Mister Pibody, al Metropol ,al Tablao, incluso a Las Olitas si se daba la ocasión. De ahí se pasó sin solución de continuidad a Tinder o Grindr, según las tendencias de cada cual. Ahora han abierto en Canalejas Nu, otro espacio para el ligoteo de puretas, hasta que se ha descubierto que en el Mercadona también hay oportunidad. No se sabe bien si es una estrategia comercial de la familia Roig o es un invento de Tik Tok, ya veremos. En la ciudad hay dos Mercadona así que se puede diversificar; si un día en Puntales no hay suerte, pues se prueba en San Severiano, o se va de uno a otro hasta que haya éxito. Tengo un amigo que incluso utiliza el Facebook para ver si se liga alguna pureta. Los caminos del sexo son como los del Señor, inescrutables. El que lo probó lo sabe.