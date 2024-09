Cogerla de a cuadritos

Hace 40 años la Diputación tenía un secretario general tan inteligente como cínico, que acuñó una serie de frases para la posteridad de la institución: “La primera obligación de todo funcionario es leer el Diario”, “te voy a hablar primero de las cosas particulares para así tener la mente despejada para las oficiales” y otras por el estilo. La primera vez que convocamos una huelga nos dijo: “Tened cuidado no se vaya a dar cuenta la Diputación que puede funcionar sin vosotros”. Eso pensaba yo el otro día en relación con el generoso regalo que le ha hecho el Ayuntamiento a la Policía Local, 300 euros diarios de gratificación por hacer su trabajo en su jornada laboral. No se le pueden llamar horas extras porque no hay tiempo extraordinario. Durante años el equipo de gobierno anterior no cedió al chantaje, los policías decidieron no ir a patrullar a la playa y no se notó, ni hubo altercados, ni robos, ni incidentes de ningún tipo. Quizás jugarían más a la pelota sin que un guardia les requisase el balón, como ha ocurrido ahora hasta el punto de que este año se ha valorado cada pelota incautada en mil euros. Los policías locales cobrarán más que los Mossos, que ya es decir, por no hablar de la Guardia Civil o la Policía Nacional. No sé si algunos de esos sindicatos nacidos a raíz del proceso independentista que reclaman la equiparación con la policía catalana se van a concentrar frente a las Casas Consistoriales para pedir al gobierno la equiparación con la Local. Por supuesto es una ofensa a todos los empleados públicos, primero a los funcionarios municipales, que no van a gozar de tamaño privilegio, pero también a los profesores y los sanitarios. Todos ellos han alcanzado su plaza después de ir a la Universidad, sin necesidad de demostrar fuerza o velocidad. La sanidad pública está fatal entre otras cosas porque no hay dinero ni médicos suficientes, pero sí hay 300 euros por persona y día para que la Policía Local de Cádiz patrulle la playa, a pie o en moto, con pantalón largo o corto, con la gorra de cuadritos como cantaban Los Llaveros Solitarios. De todas las denuncias que tramita la Policía Local de Cádiz (que se convierten en multa si no se recurren, no se olvide), si se eliminan las de tráfico, el 50% son “por falta de respeto”, precepto incluido en el artículo 37.4 de la funesta Ley Mordaza. Una ley que el Gobierno no cambia o elimina porque se opone el ministro Marlaska, que fuera diputado por Cádiz, que pasará a la historia porque no tuvo la gallardía de ir a Barbate cuando mataron a dos guardias mientras estaba en Algeciras, y la subdelegada en el Falla, escondidos detrás de una corte de pelotas y guardaespaldas no les fueran a decir lo que no querían oír.