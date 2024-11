Cobazos (segunda parte)

La vez anterior que titulé así un artículo fue hace 15 años. Hablaba de todos los cobistas gaditanos y citaba a los exDelphi, entonces en pie de guerra para ver si conseguían una paguita. El Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de la época (están otra vez) hicieron fotocopias del artículo, pusieron comentarios al margen y los repartieron , ayudados por una concejala ascendida según el principio de Peter, a los que se manifestaban en San Juan de Dios. De ahí se fueron a la Asociación de la Prensa, que intentaron asaltar, y me persiguieron por todo Cádiz. Uno llegó a la agresión que , gracias a una cámara de Sfera (tristemente trasladada), permitió que un juez le condenara a multa e indemnización. Los exDelphi que estaban en la puerta de los juzgados (varios chirigoteros, algún seudosindicalista) dijeron que pagarían el importe. Me lo ha recordado la marcha del Palillero de la tienda, pero también otros cobazos que nos han dado de manera reciente. Por ejemplo, la ministra de Ciencia, Diana Morant, no tuvo un momento para venir a la ceremonia realizada en el puerto de Cádiz con el buque oceanográfico Odón de Buen. Estaría dedicada a las movidas del PSOE, muy activa para atizarle al presidente de Valencia a cuenta de la DANA. Por cierto, ese buque se ha hecho con el dinero de la ITI de la provincia de Cádiz, pero se ha construido en unos astilleros privados de Vigo en lugar de hacerlo en la Bahía de Cádiz. Otro gran cobazo es el de Valcárcel, que 20 años después de que se cerrase, tras cambiar el PGOU para que fuera un hotel, la enajenación del inmueble por la Diputación, el posterior cambio del PGOU para que fuera equipamiento educativo con el proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación, los gafes del PP con la pancarta de #JUANMALOHARÍA (bueno, a la susodicha le ha servido para un carguete), un montón de declaraciones en un sentido o en otro, el PP culmina el cobazo no se sabe en qué sentido, similar a los 5 millones que dijeron Cherra y Kichi que iban a poner. Dice el consejero que el proyecto era muy caro. Si hubieran estado Teófila y González Mazo hace tiempo que Valcárcel sería una facultad. Grandísimo cobazo. No nos olvidemos del cobazo de los Marlaska’ss Boys (cuando no están de croquetada) de la Subdelegación con las patrulleras de la Guardia Civil, que se estropean cada día, a pesar de que eran el asombro de Damasco, como le gusta decir a Yolanda Vallejo. Parece que dar coba se ha convertido en el oficio principal de los gaditanos, el que pide una subvención, los que quieren una paguita, los políticos que nos engañan y todos nosotros que lo consentimos. Así hasta el infinito y más allá “pero después tratará, tratará, tratará tachero”.