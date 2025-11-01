El catecismo para el buen sanchista

Las gafas eran el sonajero. Y todos distraídos. Han entrevistado hasta al óptico. Es la era de la bobería, el complemento, lo intrascendente. Alguien interpreta muy bien el tiempo que nos ha correspondido en suerte, como el toro en el chiquero. El catecismo de Ferraz formula las preguntas y sus respuestas. Decid, socialistas, cómo os llamáis. “Sanchistas”. ¿Qué es el sentido institucional? “Aquello que nos hace débiles porque estamos en la España de 2025, la de la hiperconectividad, los mensajes cortos y las redes sociales”. ¿Qué es la política para adultos? “Algo superado, un producto del bipartidismo que ya sabemos cómo acabó, un esquema de valores anticuado e inútil, una forma de concebir las relaciones institucionales que conduce al resurgir de la extrema derecha”. ¿Se puede hacer de todo en política? Poned ejemplos . “Sí, siempre que no esté expresa y literalmente prohibido. Esto es, la Ley de Amnistía, pasar de ministra a fiscal general del Estado, de ministro a magistrado del Supremo o de ministro a gobernador del Banco de España”. ¿Quién es el líder de la oposición? “Alguien con quien jamás se deben alcanzar pactos, ni siquiera en pandemia o en casos de emergencia”. ¿Y está todo permitido en la refriega política contra el principal partido de la oposición? Poned ejemplos. “Sí, siempre que se cumpla el requisito de que la hinchada nos aplauda en las redes, que de hecho nos aplaude. Podemos reírnos una y otra vez del jefe de la oposición porque fidelizamos el voto de los nuestros, objetivo principal que nos mantiene en los puestos”. ¿Qué es el Senado? “La Cámara Alta, un lugar prescindible como un apartamento de playa en otoño”. ¿Qué es el Congreso? “La Cámara Baja, el sitio al que se acude los miércoles para las sesiones de control. Esto es, a soltar carcajadas en la cara de los del PP”. ¿Se puede gobernar sin el Congreso? “Sí. Y sin mayoría en las urnas, sin presupuestos, sin socios parlamentarios que han dejado de serlo y sin sentido de la institucionalidad. Todo eso está superado, pero hay quienes no se dan cuenta, por eso hay que levantar un muro”. ¿Qué es el PP? “El partido que ha asumido el lenguaje nuestro, el sanchista, y nos responde en las redes con nuestro código, colocando a un ministro junto a un chimpancé. Ese es nuestro éxito”. ¿Y Vox? “En el fondo es nuestro aliado natural, cuando debía ser el PP. A río revuelto, ganancia de nuestro amado líder, Pedro, que recibió la piedra y edificó la nueva iglesia del puño y la rosa. Hay que ser sanchistas antes que socialistas. Suresnes renovado, tuneado y reciclado”.