Carrancismo cordobés

Lajunta de Andalucía sigue en ese proceso cobista con el que trata a la ciudad de Cádiz, estilo Javier Clemente: patapún parriba con el hospital, con Valcárcel y ahora con la Ciudad de la Justicia. Hace 25 años tenemos pendiente que se haga un edificio que acoja todas las dependencias repartidas por la Cuesta de las Calesas, San José o el Estadio, desde aquel lejano día en el que Carmeli Hermosín firmó un acuerdo de permuta de terrenos con la Diputación en virtud del cual la Junta cedía el edificio de la Audiencia Provincial y el Instituto del Rosario a cambio del solar donde estaba la Institución Provincial. Allí se iba a hacer un edificio, luego llegó Rosa Aguilar y mandó parar, había que pensar otra cosa, Kichi aceptó cederle una parte importante de los Depósitos de Tabacos en esa idea que tiene la Junta de que el Ayuntamiento de Cádiz le tiene que dar el suelo para lo que sea, aunque en Sevilla compraron Palmas Altas, se ve que no es lo mismo una ciudad que otra. Llevamos 7 años de JUANMALOHARÍA, no hacen nada más que darnos coba en cada uno de los proyectos que Bruno iba a desbloquear en esa idea tan naif consistente en que si en el Ayuntamiento y en el Junta son del mismo partido, todo se conseguirá. Cada vez hay un procedimiento administrativo nuevo y un obstáculo insalvable después, lo suficiente para que nos diga que se hará más adelante, así se ahorran las consignaciones presupuestarias correspondientes, mientras en el Ayuntamiento de Cádiz da el “sí bwana”. Dentro de tres o cuatro años igual estará la Ciudad de la Justicia, los que mandan se hacen una foto sujetando un papel como si estuvieran inaugurando el edificio, otra manera de darnos coba, haciendo como si se hiciera algo, cuando lo único que se hace son puestas en escena . Por si fuera poco el consejero de ¡Justicia! hace un llamamiento a la insumisión con respecto al nombre del Estadio, nos alecciona a los pobres gaditanos lo que tenemos que hacer y el significado de Carranza, pobres gaditanos que no nos enteramos de nada, que tiene que venir uno de Córdoba desde Sevilla a decirnos lo que tenemos que pensar. Igual el pobre no sabe que Ramón de Carranza fue impuesto por Franco como alcalde, de igual manera que fue puesto por Primo de Rivera, época en la que adoptó decisiones beneficiosas para la ciudad, por cierto. En el 36 hizo la lista de funcionarios para ser depurados, aunque su muerte le impidió hacer nada más, ni bueno ni malo. Su hijo José León también fue un connotado golpista, su nombre sigue en el puente sobre la Bahía, se ve que es más importante un estadio que un puente, o que el ministro del ramo no tiene tiempo para remediar el sinsentido, ocupado como está con los ferrocarriles.