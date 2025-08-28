Carnaval con causa. La fiesta más gaditana al servicio de la vida

Una vez más, el Carnaval de Cádiz demuestra que no solo es talento, arte y sarcasmo, sino también solidaridad con mayúsculas. La II Gala de Carnaval ‘Todos contra el cáncer’, que se celebrará el próximo 2 de septiembre a las 20.30 en el Baluarte de la Candelaria, no es solo una cita para disfrutar del ingenio de agrupaciones punteras, sino una oportunidad de oro para demostrar que esta ciudad sabe poner el corazón donde más se necesita.

El cartel lo deja claro: Coro de Julio Pardo, La Chirigota del Peluca, Cuarteto de Gago y Comparsa del Jona. Nombres que no necesitan presentación, artistas que han hecho del carnaval un arte popular y accesible. Esta vez, suben al escenario con un objetivo que va más allá del aplauso: recaudar fondos para luchar contra el cáncer. Y eso, en sí mismo, es digno de ovación.

Cada entrada, a 20 euros, no es solo una butaca; es un grano de arena en una causa que nos toca a todos. Porque el cáncer no discrimina y lo que se recaude aquí irá directo a la Asociación Española Contra el Cáncer en Cádiz, que tanto bien hace en silencio.

La venta es fácil, presencial en la copistería San Rafael en Calle Ancha 26 de lunes a viernes desde las 9.00 a las 14.00 y de 17.00 a 20.30 y los sábados de 9.00 a 14.00 y en la sede de la asociación en Calle Segismundo Moret 2 de lunes a viernes desde de 9.00 a 14.00, o bien online https://www.rockthesport.com/es/evento/ii-gala-carnaval-contrael-cancer o escaneando el QR de los carteles. No hay excusas.

Es fundamental destacar el valor real de este tipo de eventos: cultura con propósito. En esta gala, el carnaval no solo entretiene, también impulsa el acceso a servicios gratuitos de apoyo psicológico, orientación social y atención a pacientes, además de financiar proyectos de investigación oncológica que pueden marcar la diferencia.

Cádiz demuestra que el humor, la música y la crítica también pueden curar, y que el arte, cuando se alinea con una causa tan vital, se convierte en una herramienta poderosa de transformación.

Esta gala no solo merece llenarse, merece quedarse corta de entradas. Porque apoyar esta causa con la identidad más gaditana que tenemos -el carnaval- es una forma hermosa de plantar cara al cáncer con todo el compás, el color y la fuerza que caracteriza a esta tierra.

Nos vemos en el Baluarte. Con el alma en la garganta y la risa por bandera. Por la vida.