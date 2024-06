Decía Emilio López Mompell que cada vez que oía a alguien decir “por Cádiz” agarraba la cartera porque querían quedársela. Es lo mismo que el doctor Samuel Johnson: “La patria es el refugio de los miserables”. Todos los que claman por la bandera, el himno y la patria lo que quieren es robarle la cartera a alguien, pueden ustedes pensar en la patria grande o en la patria chica, tanto da. El otro día el exalcalde José María González ‘Kichi’ declaraba en el juzgado que habían traído como asesor a Fernando García Acuña “por el bien de Cádiz”, como si hubieran traído un catedrático de Harvard para ilustrar a los pobres empleados municipales. Según dijo, el tal es experto en contratación pública, cuando el Ayuntamiento de Cádiz tiene maravillosos funcionarios que durante décadas han sacado adelante procesos de licitación y adjudicación sin necesidad de asesores. Kichi nada más que pensaba en el bien de Cádiz, faltaría más, por eso se trajo de fuera de la ciudad a Barcia, Albita, Cherra, David G. Marcos y colocó a tantos expertos en arte y naturaleza (con mayúscula y con minúscula) como Paco Cano, ese gran experto. Cerca de 30 asesores que vivían del presupuesto “por Cádiz”. El caso es que lo que se juzga no es si el alcalde y el asesor actuaban movidos por el patriotismo, local en este caso, o por la vida muelle que proporciona la política. Lo que se juzga es si una persona ajena al Ayuntamiento puede dar instrucciones a funcionarios y participar en la formación de expedientes administrativos. El alcalde, como es habitual entre los suyos, se hizo la víctima, y en medio del lloriqueo dijo eso del “lawfare a la gaditana” y de que ningún funcionario se había quejado. Es como si el profesor que explica la ley de la gravedad se pusiese a levitar. ¿Cómo es que ningún funcionario se ha quejado si están en el juzgado por una denuncia de un sindicato de funcionarios?¿Cómo es que hay una trama judicial si el denunciante es CCOO? Nunca Kichi tuvo su fuerte en la dialéctica pero se le agota el argumentario. Queda solo el victimismo como único principio, ni siquiera recuerda que Roma invadió Cartago y no al revés. Estaría bien que se atuviese a los hechos, no a las ensoñaciones. Por supuesto no se da respuesta a traerse asesores que suplanten el trabajo de los funcionarios, alguno de los/las cuales dejaron un pufo de 7 millones en Eléctrica de Cádiz. Digo más, ¿cómo es que con semejante mirlo blanco de la contratación pública el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos es una porquería? Perdón por la redundancia, ¿cómo es que en 8 años no pudieron hacen un contrato de transporte urbano? Eso por no hablar de todos los contratos que se hacían tarde. Por decir un animalito.