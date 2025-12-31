Cádiz capital o Chiclana capital

Termina el año como empezó: con la ciudad de Cádiz perdiendo habitantes. Todos los años se pierde un montoncito de vecinos, y nadie sabe cómo ha sido. Y todos los alcaldes dicen que lo van a arreglar (y Bruno también lo está intentando), y eso es como remar contra corriente. Los pisos que salen a la venta en Cádiz están entre los más caros de España, imposibles para muchas familias, pero se venden y hay colas para las nuevas promociones, aunque todavía quedan casas vacías y en ruina. Gente vemos por todas partes en la ciudad. Por ejemplo, en la tarde del lunes pasado, día 29 de diciembre, estaban llenos todos los aparcamientos de pago en el casco antiguo de Cádiz. Y venga a entrar y salir coches por los puentes. Con lo cual se nota que Cádiz sigue perdiendo habitantes porque se ha convertido en una ciudad de transeúntes.

O porque la gente vive en Chiclana, que gana más habitantes cono quien no quiere la cosa. Según las estimaciones, en 2030 habrá pasado de los 100.000 habitantes. Ya ha adelantado a El Puerto de Santa María, le falta poco para tener más que San Fernando, y también pudiera superar a Cádiz capital si siguen las tendencias. Si lo consigue, la verdadera capital de la Bahía, en cuanto a número de habitantes, sería Chiclana. Y Cádiz se quedaría como la cuarta de la provincia en población, detrás de Jerez, Algeciras y Chiclana.

¿Y qué tiene Chiclana que no tenga Cádiz? Tiene un alcalde del PSOE. A pesar de que en otras elecciones gana el PP. Esto no influye tanto, lo indico como curiosidad. Con los alcaldes socialistas le va bien a Chiclana, eso es verdad. Aunque los ha tenido de familias divididas. José María Román, alcalde de larga duración, es acérrimo sanchista desde aquellos tiempos del Peugeot, pero se le nota poco, o nada, lo que confirma sus habilidades. Serlo, sin parecerlo. Y llevarse bien hasta con la derecha, que le presta votos. En eso se parece a Chiqui Jiménez Barrios, que también fue buen alcalde, aunque era de otra familia: más susanista que nadie y fue vicepresidente andaluz con Susana Díaz.

No es sólo mérito de alcaldes. El éxito de Chiclana es que tiene terreno bueno. Para construir lo que haga falta: hoteles de lujo y apartamentos para turistas de Madrid y Bilbao en el Novo y La Barrosa, chalés para los gaditanos pudientes que se mudaron, pisos de todos los tipos, y hasta viviendas ilegales que han sido legalizadas o ahí quedaron. Chiclana es Cádiz con más espacio y Cádiz es Chiclana con más historia. Pero, en el fondo (norte y sur), es más de lo mismo. Hasta los muertos de Cádiz se han ido a Chiclana.