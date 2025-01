Cádiz 100x100

Nos acabamos de enterar de que existe un partido que se llama Jaén Merece Más. Ya en el nombre nos cuentan la naturaleza de la organización: les de igual lo que ocurra en Ucrania o en Palestina, les es indiferente el auge del neofascismo en el mundo, el cambio climático, las migraciones o cualquier problema que surja en el planeta. Lo único que les preocupa es su pueblo que, según su nombre, debe estar marginado. Qué curioso, el resto de los andaluces pensábamos que Jaén se había visto privilegiada por 30 años de gobiernos socialistas donde siempre había varios consejeros de esa provincia, lo mismo que ahora la niña bonita de Juanma Moreno es Málaga, haciendo realidad aquel antiguo refrán de “todo concejal se arregla su calle”. Una cuestión de perspectiva. En todo caso, Almería merece más, Granada merece más, Córdoba merece más ¡incluso Cádiz merece más! Sevilla no, que la privilegian por igual izquierdas y derechas. Ese partido jiennense ha promovido una moción de censura para quitarle la Alcaldía al PP porque, dicen, la Junta no ha cumplido sus compromisos para con la ciudad. Como Jaén tenemos a La Línea 100x100 que pone y quita presidencias de la Diputación de Cádiz con el único interés de darle privilegios a su pueblo. Anunciaron que romperían el pacto si no estaba abierta la residencia de ancianos de la localidad a finales de 2024, ya hemos entrado en 2025 y no ha pasado nada. Si el Ministerio de Hacienda hizo uso de los recursos de todos para beneficiar al PSOE en la moción de censura de Jaén (como hizo la Junta para darle la alcaldía al PP que ahora ha perdido), planea la sombra de que hagan lo mismo con el Ayuntamiento de La Línea. Dijo el alcalde, Juan Franco, que ellos son como un pantalón gris, que va bien con todas las chaquetas. Incluso se comenta que busca la manera de extender la fórmula 100x100 a otras localidades de la provincia para aumentar su influencia política. No digo que no haga falta una llamada de atención a los grandes partidos para que al menos cumplan sus promesas en lugar de colocar a la masa de adeptos que parasitan las instituciones con objeto de consolidar el poder orgánico, que en eso PP y PSOE se parecen como dos gotas de agua. Incluso Adelante hizo lo propio en la ciudad de Cádiz, donde hay algún que otro imputado por tropelías así. Todos ellos son los responsables de estos movimientos localistas, ahora que el PSOE ha iniciado el cortejo nupcial con los linenses y el PP está dispuesto a darles lo que les pidan con tal de retener el poder en la Diputación. Un día de estos crearemos Puntales 100x100, Loreto 100x100, los Chinchorros 100x100 , incluso Lubet 100x100. Hasta el infinito y más allá, casi como Aquiles y la tortuga.